Шуфутинский высказался по поводу возможного запрета на въезд в Литву 

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал новость о вероятном запрете на въезд в Литву в эфире телеканала «Россия 24». Российский артист подчеркнул, что он ничего не знает о намерении литовских властей.

«Это, конечно, обидные вещи, которые мне сегодня пришлось увидеть в Интернете. Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву».

Он также заметил, что его удивляет такое решение, ведь в Литве много русскоговорящих граждан.

Напомним, что подобный запрет грозит и Филиппу Киркорову