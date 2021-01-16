Шуфутинский высказался по поводу возможного запрета на въезд в Литву 

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал новость о вероятном запрете на въезд в Литву в эфире телеканала «Россия 24». Российский артист подчеркнул, что он ничего не знает о намерении литовских властей.
«Это, конечно, обидные вещи, которые мне сегодня пришлось увидеть в Интернете. Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву».
Он также заметил, что его удивляет такое решение, ведь в Литве много русскоговорящих граждан.
Напомним, что подобный запрет грозит и Филиппу Киркорову.
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о том, что власти страны обеспокоены тем фактом, что организаторы концертов звезд получили субсидии из литовского совета по культуре за несостоявшиеся мероприятия. Ландсбергис считает, что нужно было найти внятные юридические основания для запрета на въезд артистов.
Ранее «Рамблер» писал, что Апина рассказала о последних словах Грачевского.