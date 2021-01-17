Хмельницкую экстренно госпитализировали с коронавирусом 

50-летняя российская актриса театра и кино Алена Хмельницкая сейчас находится в больнице. Ее экстренно госпитализировали с коронавирусом.
Первые симптомы появились у артистки несколько дней назад. Судя по всему, ее заразил молодой возлюбленный Александр Синюшин. Сначала Хмельницкая лечилась дома, но ее самочувствие лишь ухудшалось. В результате ее пришлось госпитализировать.
«Дорогие друзья! Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением. Я на связи. Берегите себя»,
— написала актриса в официальном аккаунте в социальной сети Instagram.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Малышева объяснила смерть Грачевского из-за коронавируса.