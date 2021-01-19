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Звезды, похожие друг на друга 

WMJ.ru 1 час назад
8 пар знаменитых красоток, которых с легкостью можно принять за сестер.

Агата Муцениеце и Джессика Альба

Агата Муцениеце и Джессика Альба с легкостью смогли бы заменить друг друга на съемочной площадке. Природа сполна наградила обеих актрис не только недюжинным талантом, но и эффектной внешностью. Глядя на этих стройных кареглазых шатенок, трудно поверить, что одна из них — дважды мама, а другая и вовсе три раза испытала счастье материнства.

Кристина Асмус и Милла Йовович

В 2020 году Кристина Асмус оставила не только Гарика Харламова, но и пшеничные локоны. Звезда «Текста» кардинально сменила имидж после развода с резидентом Comedy Club: отрезала дерзкое каре с челкой и стала жгучей брюнеткой. Поклонники поспешили сравнивать актрису с Миллой Йовович, и не напрасно. Российскую кинодиву и ее коллегу из Голливуда объединяет не только стрижка, но и холодный взгляд, не так ли?

Дина Саева и Ханде Эрчел

Этих двух восточных красавиц не отличить друг от друга. Одна из них — королева российского TikTok и восходящая певица Дина Саева. Ей всего 21 год, а за ее аккаунтами в социальных сетях следят в общей сложности более 25 миллионов человек. В октябре 2020 года Forbes поместил уроженку Таджикистана на второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых тиктокеров. Как две капли воды на Дину похожа модель и звезда турецких сериалов Ханде Эрчел. Фильмография 27-летней актрисы насчитывает с десяток работ, включая «Королька — птичку певчую».

Юлия Снигирь и Мидоу Уокер

Есть свой «двойник» на Западе и у Юлии Снигирь. Речь о 22-летней дочери погибшей звезды «Форсажа» Пола Уокера по имени Мидоу. Российская актриса, хотя и старше модели из Калифорнии на 15 лет, ничуть не уступает ей во внешности. Обе хороши собой, носят небрежное каре и могут похвастаться как выразительными чертами лица, так и стройной фигурой.

Ева Миллер и Юлианна Караулова

Участница TikTok-хауса XO Team Ева Миллер покорила миловидной внешностью не только Германа Черных (Gary German), но и несколько миллионов интернет-пользователей. Если присмотреться к фотографиям Евы, можно заметить, что тиктокерша удивительно похожа на финалистку «Фабрики звезд — 5» и экс-солистку группы 5sta Family Юлианну Караулову. Платиновый блонд, карие глаза и миниатюрные фигуры — одним словом, сходство налицо.

Алена Краснова и Фрида Аасен

Никите Преснякову повезло с женой, а Кристине Орбакайте — с невесткой. Алена Краснова — настоящая красавица, да вдобавок еще и как две капли воды похожа на модель Фриду Аасен. Норвежка снимается в рекламных кампаниях модных брендов, позирует для Vogue, Numéro, Elle и других глянцевых изданий, а прежде участвовала в показах Victoria's Secret. Уверены, у нашей соотечественницы подобные достижения еще впереди.

Кристи Крайм и Марго Робби

Тиктокершу Кристи Крайм из TikTok-хауса XO Team частенько сравнивают с двукратной номинанткой на «Оскар» Марго Робби. Густые пшеничные волосы, пронзительный взгляд, очаровательные щеки и чувственные губы — Кристи настолько похожа на Марго, что с легкостью смогла бы заменить ее в фильмах «Отряд самоубийц» или «Однажды в… Голливуде».

Алена Водонаева и Хелена Кристенсен

Алену Водонаеву можно назвать «русской Хеленой Кристенсен». Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» — копия королевы подиума и супермодели 1990-х. Посуди сама: обеим от природы достались брови с изгибом, хищный взгляд и острые скулы, а также аппетитные формы и бесконечные ноги.
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Звёзды , Фото , Пол Уокер , Алена Краснова , Ева Миллер , Гарик Харламов , Кристина Орбакайте , Милла Йовович , Юлия Снигирь , Марго Робби , Кристина Асмус , Агата Муцениеце , Герман Черных , Юлианна Караулова , Джессика Альба , Никита Пресняков , Хелена Кристенсен , Алена Водонаева , Forbes , Elle
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