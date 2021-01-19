Из-за последствий панкреатита и хирургического вмешательства певица вынуждена питаться через зонд.
У певицы Светланы Владимирской, ставшей известной в 90-е благодаря хиту «Мальчик мой», возникли серьезные проблемы со здоровьем. Как выяснилось в ходе программы «Пусть говорят», женщина перенесла шесть операций в последнее время из-за проблем с органами пищеварения. Как сообщила знакомая артистки, посетившая студию программы, все началось с панкреатита.
Светлана находится в красноярском стационаре. В свое время у нее развился панкреатит. Света лечилась, ездила к медикам. Когда попала в стационар, ее разрезали, сделали операцию. Но в Минусинске не было той аппаратуры, которая нужна, поэтому ее повезли в Красноярск — а это 500 километров. В дороге у нее развился перитонит,
— рассказала знакомая Светланы.
Чтобы спасти артистку, врачи провели шесть операций. Некоторое время Владимирская была на зондовом питании. Впрочем, в конце программы Светлана и сама по видеосвязи вышла в эфир. Она рассказала, что сейчас находится дома и чувствует себя хорошо.
Ранее мы писали о том, что Светлана Сурганова рассказала о тяжелом заболевании, которое скрывала более 20 лет. Певица перенесла 5 операций и, по ее словам, восстановилась благодаря тому, что за ней ухаживала и поддерживала ее подруга Диана Арбенина.