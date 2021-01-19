Светлана находится в красноярском стационаре. В свое время у нее развился панкреатит. Света лечилась, ездила к медикам. Когда попала в стационар, ее разрезали, сделали операцию. Но в Минусинске не было той аппаратуры, которая нужна, поэтому ее повезли в Красноярск — а это 500 километров. В дороге у нее развился перитонит,