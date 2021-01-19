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Исполнительница хита 90-х «Мальчик мой» перенесла шесть операций 

WMJ.ru 2 часа назад
Из-за последствий панкреатита и хирургического вмешательства певица вынуждена питаться через зонд.
Из-за последствий панкреатита и хирургического вмешательства певица вынуждена питаться через зонд.
1/6  Из-за последствий панкреатита и хирургического вмешательства певица вынуждена питаться через зонд.
Фото: vk.com/id206471628
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У певицы Светланы Владимирской, ставшей известной в 90-е благодаря хиту «Мальчик мой», возникли серьезные проблемы со здоровьем.
2/6  У певицы Светланы Владимирской, ставшей известной в 90-е благодаря хиту «Мальчик мой», возникли серьезные проблемы со здоровьем.
Фото: vk.com/id206471628
Как выяснилось в ходе программы «Пусть говорят», женщина перенесла шесть операций в последнее время из-за проблем с органами пищеварения.
3/6  Как выяснилось в ходе программы «Пусть говорят», женщина перенесла шесть операций в последнее время из-за проблем с органами пищеварения.
Фото: vk.com/id206471628
Чтобы спасти артистку, врачи провели шесть операций. Некоторое время Владимирская была на зондовом питании.
4/6  Чтобы спасти артистку, врачи провели шесть операций. Некоторое время Владимирская была на зондовом питании.
Фото: vk.com/id206471628
Впрочем, в конце программы Светлана и сама по видеосвязи вышла в эфир.
5/6  Впрочем, в конце программы Светлана и сама по видеосвязи вышла в эфир.
Фото: vk.com/id206471628
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Она рассказала, что сейчас находится дома и чувствует себя хорошо.
6/6  Она рассказала, что сейчас находится дома и чувствует себя хорошо.
Фото: vk.com/id206471628
Из-за последствий панкреатита и хирургического вмешательства певица вынуждена питаться через зонд.
У певицы Светланы Владимирской, ставшей известной в 90-е благодаря хиту «Мальчик мой», возникли серьезные проблемы со здоровьем. Как выяснилось в ходе программы «Пусть говорят», женщина перенесла шесть операций в последнее время из-за проблем с органами пищеварения. Как сообщила знакомая артистки, посетившая студию программы, все началось с панкреатита.

Светлана находится в красноярском стационаре. В свое время у нее развился панкреатит. Света лечилась, ездила к медикам. Когда попала в стационар, ее разрезали, сделали операцию. Но в Минусинске не было той аппаратуры, которая нужна, поэтому ее повезли в Красноярск — а это 500 километров. В дороге у нее развился перитонит,

— рассказала знакомая Светланы.
Чтобы спасти артистку, врачи провели шесть операций. Некоторое время Владимирская была на зондовом питании. Впрочем, в конце программы Светлана и сама по видеосвязи вышла в эфир. Она рассказала, что сейчас находится дома и чувствует себя хорошо.
Ранее мы писали о том, что Светлана Сурганова рассказала о тяжелом заболевании, которое скрывала более 20 лет. Певица перенесла 5 операций и, по ее словам, восстановилась благодаря тому, что за ней ухаживала и поддерживала ее подруга Диана Арбенина.
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Звёзды , Фото , Диана Арбенина , Светлана Владимирская , Светлана Сурганова
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