Пластический хирург признал внешность Кардашьян идеальной 

Глава клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати перечислил знаменитостей с идеальными лицами. Об этом сообщает портал The Sun.
Хирург сравнил пропорции лиц знаменитостей с правилом золотого сечения: согласно математической формуле, идеальное соотношение лба, носа и подбородка должно составлять 3:2:3. Как оказалось, телезвезды Холли Уиллоуби и Сюзанна Рид наделены практически совершенными пропорциями.
В качестве примера эталонной внешности Фрати также привел Меган Маркл:
«У Меган лицо принцессы Дисней. Возможно, ей сделали ринопластику кончика носа, поскольку в последние годы он выглядит немного тоньше».
Кадр из сериала "Форс-Мажоры"
В список звезд с безупречными чертами лица попала и Ким Кардашьян. По мнению эксперта, звезда скорее всего прибегала к пластике, за счет чего пропорции ее лица стали идеальными:
«Структура ее лица напоминает перевернутый треугольник — его часто приводят в пример, как лицо самой желанной формы».
Фрати отметил, что Мишель Киган также может похвастаться математически правильным лицом. Медик подчеркнул, что актриса тщательно ухаживает за кожей, что делает ее еще более привлекательной.
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