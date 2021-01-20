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Пластический хирург признал внешность Кардашьян идеальной 

Мира Маркина 1 час назад
Пластический хирург признал внешность Кардашьян идеальной
Фото: @kimkardashian
Глава клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати перечислил знаменитостей с идеальными лицами. Об этом сообщает портал The Sun.
Хирург сравнил пропорции лиц знаменитостей с правилом золотого сечения: согласно математической формуле, идеальное соотношение лба, носа и подбородка должно составлять 3:2:3. Как оказалось, телезвезды Холли Уиллоуби и Сюзанна Рид наделены практически совершенными пропорциями.
В качестве примера эталонной внешности Фрати также привел Меган Маркл:

«У Меган лицо принцессы Дисней. Возможно, ей сделали ринопластику кончика носа, поскольку в последние годы он выглядит немного тоньше».

Кадр из сериала "Форс-Мажоры"
В список звезд с безупречными чертами лица попала и Ким Кардашьян. По мнению эксперта, звезда скорее всего прибегала к пластике, за счет чего пропорции ее лица стали идеальными:

«Структура ее лица напоминает перевернутый треугольник — его часто приводят в пример, как лицо самой желанной формы».

Фрати отметил, что Мишель Киган также может похвастаться математически правильным лицом. Медик подчеркнул, что актриса тщательно ухаживает за кожей, что делает ее еще более привлекательной.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что россиянка вошла в список самых красивых девушек мира.
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Звёзды , Мишель Киган , Ким Кардашьян
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