Пластический хирург признал внешность Кардашьян идеальной 

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Глава клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати перечислил знаменитостей с идеальными лицами. Об этом сообщает портал The Sun.

Хирург сравнил пропорции лиц знаменитостей с правилом золотого сечения: согласно математической формуле, идеальное соотношение лба, носа и подбородка должно составлять 3:2:3. Как оказалось, телезвезды Холли Уиллоуби и Сюзанна Рид наделены практически совершенными пропорциями.

В качестве примера эталонной внешности Фрати также привел Меган Маркл:

«У Меган лицо принцессы Дисней. Возможно, ей сделали ринопластику кончика носа, поскольку в последние годы он выглядит немного тоньше».

Кадр из сериала "Форс-Мажоры"

В список звезд с безупречными чертами лица попала и Ким Кардашьян . По мнению эксперта, звезда скорее всего прибегала к пластике, за счет чего пропорции ее лица стали идеальными:

«Структура ее лица напоминает перевернутый треугольник — его часто приводят в пример, как лицо самой желанной формы».