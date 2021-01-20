Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала архивные снимки.

"Пока я тут значит приболела, решила почистить фотопленку и наткнулась на архивные фотки",

— подписала свой пост в Instagram Анастасия.

Ивлеева родилась в обычной семье и до популярности работала мастером маникюрного сервиса. В 2015 году девушка переехала в Москву, устроилась работать хостес и стала параллельно развивать свой Instagram. У Ивлеевой отлично получалось снимать вайны — короткие видео юмористического содержания. Аккаунт девушки быстро набирал подписчиков, и она стала популярным блогером.

Затем она решила попробовать себя в качестве ведущей популярного тревел-шоу "Орел и Решка", куда она благополучно прошла кастинг. С 2017 по 2020 год являлась постоянной ведущей этой программы и поклонники шоу благосклонно отнеслись к ее появлению в эфире. Искрометный юмор Насти и имидж пацанки и обычной девчонки, живущей по соседству, получили полюбились зрителям.

Настя Ивлеева заняла 17 место в рейтинге Forbes "40 самых успешных звезд России до 40 лет 2020".

После участия в съемках телешоу Ивлеева начала актерскую карьеру в сериале "Туристическая полиция", стала актрисой озвучания в русскоязычной адаптации игры Cyberpunk 2077, запустила собственное шоу Agent girl и продолжила развивать свой блог. По состоянию на январь 2021 года на блог Ивлеевой в Instagram подписано боле 18 миллионов человек.