Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Анастасия Ивлеева показала, как выглядела до популярности 

Стелла Шмель 3 часа назад
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала архивные снимки.

"Пока я тут значит приболела, решила почистить фотопленку и наткнулась на архивные фотки",

— подписала свой пост в Instagram Анастасия.
Ивлеева родилась в обычной семье и до популярности работала мастером маникюрного сервиса. В 2015 году девушка переехала в Москву, устроилась работать хостес и стала параллельно развивать свой Instagram. У Ивлеевой отлично получалось снимать вайны — короткие видео юмористического содержания. Аккаунт девушки быстро набирал подписчиков, и она стала популярным блогером.
Затем она решила попробовать себя в качестве ведущей популярного тревел-шоу "Орел и Решка", куда она благополучно прошла кастинг. С 2017 по 2020 год являлась постоянной ведущей этой программы и поклонники шоу благосклонно отнеслись к ее появлению в эфире. Искрометный юмор Насти и имидж пацанки и обычной девчонки, живущей по соседству, получили полюбились зрителям.
Настя Ивлеева заняла 17 место в рейтинге Forbes "40 самых успешных звезд России до 40 лет 2020".
После участия в съемках телешоу Ивлеева начала актерскую карьеру в сериале "Туристическая полиция", стала актрисой озвучания в русскоязычной адаптации игры Cyberpunk 2077, запустила собственное шоу Agent girl и продолжила развивать свой блог. По состоянию на январь 2021 года на блог Ивлеевой в Instagram подписано боле 18 миллионов человек.
Видео дня. Звезды, которые экстремально похудели
Женский форум 8
Звёзды , Фото , Анастасия Ивлеева , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
06:16
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Здоровье
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение