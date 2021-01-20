Литвинова завела роман с французским миллионером 

Актриса Рената Литвинова начала встречаться с миллионером из Франции. Об этом пишет журнал Tatler.
Литвинова опубликовала в Instagram снимок с обложкой издания и рассказала, что в статье читатели смогут узнать "про самое секретное и неожиданное, местами даже миротворческое".
В публикации, посвященной актрисе, говорится, что ее новый возлюбленный, некий "месье Х", — очень состоятельный человек.
"У Ренаты новый кавалер из crème de la crème, из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов. Месье Х, открывший ради нее в разгар пандемии легендарный кавьяр-ресторан на пляс Мадлен".
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