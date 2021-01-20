Литвинова завела роман с французским миллионером 

Актриса Рената Литвинова начала встречаться с миллионером из Франции. Об этом пишет журнал Tatler.

Литвинова опубликовала в Instagram снимок с обложкой издания и рассказала, что в статье читатели смогут узнать "про самое секретное и неожиданное, местами даже миротворческое".

В публикации, посвященной актрисе, говорится, что ее новый возлюбленный, некий "месье Х", — очень состоятельный человек.