Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм Только в Okko ⟶

Николаев показал апартаменты с лифтом и куполом 

Даня Виттиг 2 часа назад
Игорь Николаев всю жизнь мечтал жить у моря, поэтому приобрел квартиру в Юрмале всего в 50 метрах от моря. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Позже народный артист приобрел недвижимость подороже — двухэтажные апартаменты с террасой. А старую квартиру, которая располагалась рядом оставил для своих гостей.
Оказалось, что у Николаева хороший вкус. Жилище композитора выполнено в скандинавском стиле. На первом этаже в гостиной расположен камин и белоснежный рояль. В столовой установлен прозрачный потолок из стекла.
На втором этаже — несколько спален, детская комната и библиотека. А также в доме есть огромная терраса для отдыха. Но самое интересное, в доме у Николаева есть лифт и стеклянная крыша.

«Благодаря этому днем солнечный свет проникает не только на верхний этаж, но и падает вниз, в столовую, причем попадает прямо в центр большого обеденного стола. Это выглядит фантастически красиво», — рассказал композитор.

Ранее "Рамблер" сообщал о квартире с тараканами Сати Казановой.
Женский форум
Звёзды , Видео , Игорь Николаев , Сати Казанова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
06:16
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Здоровье
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение