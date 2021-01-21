Игорь Николаев всю жизнь мечтал жить у моря, поэтому приобрел квартиру в Юрмале всего в 50 метрах от моря. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Позже народный артист приобрел недвижимость подороже — двухэтажные апартаменты с террасой. А старую квартиру, которая располагалась рядом оставил для своих гостей.

Оказалось, что у Николаева хороший вкус. Жилище композитора выполнено в скандинавском стиле. На первом этаже в гостиной расположен камин и белоснежный рояль. В столовой установлен прозрачный потолок из стекла.

На втором этаже — несколько спален, детская комната и библиотека. А также в доме есть огромная терраса для отдыха. Но самое интересное, в доме у Николаева есть лифт и стеклянная крыша.