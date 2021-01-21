Внучку Боярского осудили за смелые фото 

Внучка Михаила Боярского , Екатерина, девушка, без сомнения, очень красивая. Ей 22 года и у нее уже довольно большое количество поклонников. Недавно на личной странице в социальной сети Боярская опубликовала несколько снимков довольно смелой фотосессии, в которой приняла участие. Нет, девушка не снялась обнаженной: она одета в кожаный топ и мини-юбку, но не всем пришлись по вкусу новые фотографии внучки знаменитого актера.

В основном девушку осудили представители старшего поколения, посчитав ее позу на фото весьма фривольной и отметив яркий и вызывающий макияж. Екатерина посоветовали вести себя более скромно, поскольку ее поведение может бросить тень на репутацию ее знаменитого деда. Молодежь же, напротив, восхитилась снимками Боярской, отметив ее природную красоту.

А как вы считаете, стоит ли Екатерине отказаться от подобных фотосессий? Листайте фотогалерею.