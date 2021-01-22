Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Звезды, которые сделали прививку от коронавируса 

Клео.Ру 1 час назад
Из-за введенных ограничений у звезд значительно уменьшился объем работы.
Пандемия застала врасплох многих знаменитостей. Из-за введенных ограничений у звезд значительно уменьшился объем работы. Кроме того, сократить количество съемок и выступлений может и вероятность заболеть.
1/6  Пандемия застала врасплох многих знаменитостей. Из-за введенных ограничений у звезд значительно уменьшился объем работы. Кроме того, сократить количество съемок и выступлений может и вероятность заболеть.
Фото: Клео.Ру
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Алексей Маклаков отправился получить свою порцию вакцины вместе с приятелем – Эдгардом Запашным.
2/6  Алексей Маклаков отправился получить свою порцию вакцины вместе с приятелем – Эдгардом Запашным.
Фото: Клео.Ру
Дмитрий Харатьян и его супруга прошли процедуру дважды. Жена актера рассказала, что их выбор был осознанным, поскольку в их семье скончались уже два человека.
3/6  Дмитрий Харатьян и его супруга прошли процедуру дважды. Жена актера рассказала, что их выбор был осознанным, поскольку в их семье скончались уже два человека.
Фото: Клео.Ру
Максим Фадеев пошел на этот шаг, поскольку он находится в группе риска. Продюсер в 17 лет перенес тяжелую операцию на сердце, поэтому опасается за свое здоровье.
4/6  Максим Фадеев пошел на этот шаг, поскольку он находится в группе риска. Продюсер в 17 лет перенес тяжелую операцию на сердце, поэтому опасается за свое здоровье.
Фото: Клео.Ру
Валдис Пельш прошел процедуру два раза, второй раз – через 21 день после первой прививки. Артист объясняет свое желание вакцинироваться тем, что для него крайне важно не прерывать работу.
5/6  Валдис Пельш прошел процедуру два раза, второй раз – через 21 день после первой прививки. Артист объясняет свое желание вакцинироваться тем, что для него крайне важно не прерывать работу.
Фото: Клео.Ру
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Леонид Якубович решил вакцинироваться после того, как умер Борис Грачевский.
6/6  Леонид Якубович решил вакцинироваться после того, как умер Борис Грачевский.
Фото: Клео.Ру
Пандемия застала врасплох многих знаменитостей. Из-за введенных ограничений у звезд значительно уменьшился объем работы. Кроме того, сократить количество съемок и выступлений может и вероятность заболеть. В связи с этим некоторые артисты пошли на такой шаг как вакцинация «Спутником V».
Помимо того, что они сделали прививку, некоторые звезды уже успели проверить и количество антител.
Валдис Пельш прошел процедуру два раза, второй раз — через 21 день после первой прививки. Артист объясняет свое желание вакцинироваться тем, что для него крайне важно не прерывать работу. Он сделал свой выбор, исходя из того, что лучше потратить два часа и после не бояться заразиться. По его словам, чувствовал он себя как обычно и никакого недомогания не почувствовал.
Алексей Маклаков отправился получить свою порцию вакцины вместе с приятелем — Эдгардом Запашным. Артист сообщил, что перед процедурой прошел прием у терапевта и заполнил анкету. На основании полученных данных врач принимает решение, можно ли делать укол. Маклаков отметил, что чувствует себя хорошо.
Дмитрий Харатьян и его супруга прошли процедуру дважды. Жена актера рассказала, что их выбор был осознанным, поскольку в их семье скончались уже два человека. Также пострадали многие близкие друзья этой семьи. Марина Майко призналась: первый день после прививки у нее держалась температура, после она снизилась.
Максим Фадеев пошел на этот шаг, поскольку он находится в группе риска. Продюсер в 17 лет перенес тяжелую операцию на сердце, поэтому опасается за свое здоровье. По его словам, на второй день после прививки он чувствовал озноб и сонливость, но после эти симптомы прошли.
Леонид Якубович решил вакцинироваться после того, как умер Борис Грачевский. Мужчина обосновывает желание привиться тем, что общается с огромным количеством людей и не хочет подвергать риску себя и свою семью.
Также прошли вакцинацию «Спутником V» такие знаменитости, как Яна Рудковская, Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей, Дмитрий Крылов, Юрий Стоянов, Владимир Машков, Алена Апина и другие.
Видео дня. Как выглядит сегодня знаменитая певица C.C. Catch
Клео.Ру: последние новости
Куда исчезла Анжелика Вольская и почему ее называют разлучницей Куда исчезла Анжелика Вольская и почему ее называют разлучницей Как сложилась судьба Оксаны Афанасьевой, последней музы Владимира Высоцкого Как сложилась судьба Оксаны Афанасьевой, последней музы Владимира Высоцкого Как выглядит жена Валерия Леонтьева, которая так и не смогла родить певцу ребенка Как выглядит жена Валерия Леонтьева, которая так и не смогла родить певцу ребенка
Женский форум
Звёзды , Фото , Владимир Машков , Леонид Якубович , Максим Фадеев , Алена Апина , Валдис Пельш , Анатолий Мукасей , Светлана Дружинина , Яна Рудковская , Марина Майко , Борис Грачевский , Алексей Маклаков , Юрий Стоянов , Дмитрий Крылов , Дмитрий Харатьян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
15:37
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Дети
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
06:50
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
Звёзды
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
06:16
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Здоровье
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение