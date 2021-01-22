Звезды, которые сделали прививку от коронавируса 

Леонид Якубович решил вакцинироваться после того, как умер Борис Грачевский.

6/6 Леонид Якубович решил вакцинироваться после того, как умер Борис Грачевский.

Валдис Пельш прошел процедуру два раза, второй раз – через 21 день после первой прививки. Артист объясняет свое желание вакцинироваться тем, что для него крайне важно не прерывать работу.

5/6 Валдис Пельш прошел процедуру два раза, второй раз – через 21 день после первой прививки. Артист объясняет свое желание вакцинироваться тем, что для него крайне важно не прерывать работу.

Максим Фадеев пошел на этот шаг, поскольку он находится в группе риска. Продюсер в 17 лет перенес тяжелую операцию на сердце, поэтому опасается за свое здоровье.

4/6 Максим Фадеев пошел на этот шаг, поскольку он находится в группе риска. Продюсер в 17 лет перенес тяжелую операцию на сердце, поэтому опасается за свое здоровье.

Дмитрий Харатьян и его супруга прошли процедуру дважды. Жена актера рассказала, что их выбор был осознанным, поскольку в их семье скончались уже два человека.

3/6 Дмитрий Харатьян и его супруга прошли процедуру дважды. Жена актера рассказала, что их выбор был осознанным, поскольку в их семье скончались уже два человека.

Пандемия застала врасплох многих знаменитостей. Из-за введенных ограничений у звезд значительно уменьшился объем работы. Кроме того, сократить количество съемок и выступлений может и вероятность заболеть.

1/6 Пандемия застала врасплох многих знаменитостей. Из-за введенных ограничений у звезд значительно уменьшился объем работы. Кроме того, сократить количество съемок и выступлений может и вероятность заболеть.

Пандемия застала врасплох многих знаменитостей. Из-за введенных ограничений у звезд значительно уменьшился объем работы. Кроме того, сократить количество съемок и выступлений может и вероятность заболеть. В связи с этим некоторые артисты пошли на такой шаг как вакцинация «Спутником V».

Помимо того, что они сделали прививку, некоторые звезды уже успели проверить и количество антител.

Валдис Пельш прошел процедуру два раза, второй раз — через 21 день после первой прививки. Артист объясняет свое желание вакцинироваться тем, что для него крайне важно не прерывать работу. Он сделал свой выбор, исходя из того, что лучше потратить два часа и после не бояться заразиться. По его словам, чувствовал он себя как обычно и никакого недомогания не почувствовал.

Алексей Маклаков отправился получить свою порцию вакцины вместе с приятелем — Эдгардом Запашным. Артист сообщил, что перед процедурой прошел прием у терапевта и заполнил анкету. На основании полученных данных врач принимает решение, можно ли делать укол. Маклаков отметил, что чувствует себя хорошо.

Дмитрий Харатьян и его супруга прошли процедуру дважды. Жена актера рассказала, что их выбор был осознанным, поскольку в их семье скончались уже два человека. Также пострадали многие близкие друзья этой семьи. Марина Майко призналась: первый день после прививки у нее держалась температура, после она снизилась.

Максим Фадеев пошел на этот шаг, поскольку он находится в группе риска. Продюсер в 17 лет перенес тяжелую операцию на сердце, поэтому опасается за свое здоровье. По его словам, на второй день после прививки он чувствовал озноб и сонливость, но после эти симптомы прошли.