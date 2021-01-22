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Ведущая «Давай поженимся» оценила расставание Бузовой и Давы 

Мария Грибова 4 часа назад
Ведущая «Давай поженимся» оценила расставание Бузовой и Давы
Фото: РИА Новости
Ведущая шоу «Давай поженимся» на Первом канале Роза Сябитова прокомментировала информацию о расставании исполнителей Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Своим мнением она поделилась в беседе с «Говорит Москва».

«Хайповая история. Бузова — успешный и денежный проект, нравится он или нет. Никакой смысловой нагрузки не несет она. Замуж вышла она, и что дальше обсуждать? Счастливую жизнь? Ничего подобного, надо обсуждать расставание. Они же не могут расстаться интеллигентно, тем более они не женаты. Значит, надо мордобитие, российские люди это любят»,

— высказалась Сябитова.
Напомним, что 22 января пара объявила о расставании. По словам Бузовой, бывший партнер «творил страшные и непонятные вещи».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Гарик Харламов описал мужское счастье без женщин.
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