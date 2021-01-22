Ведущая «Давай поженимся» оценила расставание Бузовой и Давы 

«Хайповая история. Бузова — успешный и денежный проект, нравится он или нет. Никакой смысловой нагрузки не несет она. Замуж вышла она, и что дальше обсуждать? Счастливую жизнь? Ничего подобного, надо обсуждать расставание. Они же не могут расстаться интеллигентно, тем более они не женаты. Значит, надо мордобитие, российские люди это любят»,