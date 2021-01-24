Внебрачный сын Грачевского заявил, что отец ему не помогал 

Внебрачный сын Бориса Грачевского Максим Красиков стал гостем программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Он рассказал, что наследство своего знаменитого родственника претендовать не планирует.

Красикову — 36 лет, он занимается ресторанным бизнесом. На свет Максим появился после непродолжительного романа его матери с Грачевским.

"Она захотела ребенка от него. Он был единственный мужчина в ее жизни. Он мне никогда не помогал. Я не переживал, что не общаюсь с отцом. Я благодарен за то, что произошло. Он дал мне хорошую генетику, мозги. У меня долгов по бизнесу нет, как сегодня некоторые пишут",

— заявил он в эфире телепередачи.

Красиков добавил, что не претендует на наследство, так как считает, что имущество по закону должно достаться маленькому сыну Бориса Грачевского.