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Внебрачный сын Грачевского заявил, что отец ему не помогал 

Стелла Шмель 3 часа назад
Внебрачный сын Бориса Грачевского Максим Красиков стал гостем программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Он рассказал, что наследство своего знаменитого родственника претендовать не планирует.
Красикову — 36 лет, он занимается ресторанным бизнесом. На свет Максим появился после непродолжительного романа его матери с Грачевским.

"Она захотела ребенка от него. Он был единственный мужчина в ее жизни. Он мне никогда не помогал. Я не переживал, что не общаюсь с отцом. Я благодарен за то, что произошло. Он дал мне хорошую генетику, мозги. У меня долгов по бизнесу нет, как сегодня некоторые пишут",

— заявил он в эфире телепередачи.
Красиков добавил, что не претендует на наследство, так как считает, что имущество по закону должно достаться маленькому сыну Бориса Грачевского.
Ранее "Рамблер" писал, что сыну Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
Звёзды , Видео , НТВ
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