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Дочь Грачевского, мечтавшая возглавить «Ералаш», тяжело переживает смерть отца 

Мира Маркина 3 часа назад
Близкий друг Бориса Грачевского Аркадий Инин в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ рассказал о состоянии старшей дочери создателя "Ералаша" после его смерти.
По словам писателя, с первыми женами Грачевскому не удалось прийти к взаимопониманию:

"Они прожили с первой женой Галей 35 лет. Галя — прекрасная женщина. Я с детства их знаю. И дочь Ксюшу прекрасно знаю. Я чуть со стула не упал, когда мне Боря сказал, почему они с женой расстались. Он заявил: «Мы расстаемся, потому что она не понимает мою душу художника». Микеланджело, блин. . И только с Катей все у него получилось. Она — прелесть. Она поняла его душу художника".

Инин подчеркнул, что Грачевский уволил из "Ералаша" старшую дочь Ксению из-за того, что она плохо выполняла свои обязанности:

"А Ксюшу он уволил, потому что она плохо работала в «Ералаше». Единственное, когда она узнала о его смерти, то позвонила директору программы Аркадию Григоряну. Она рыдала. А через два дня прошла ему от нее СМС со словами: «Спасибо, что ты поддержал». Их с матерью не было на прощании. Они уехали в Испанию на отдых, где сейчас и находятся".

При этом подруга режиссера Светлана Туманова отметила, что Ксения долгое время была обижена на родителя:

"Боря в какой-то момент почувствовал себя ненужным в этой семье. Он общался только с сыном Максимом. Боря оформил развод и даже не предупредил первую жену. А дочь Ксения обиделась на него, потому что она хотела стать директором «Ералаша», а он не позволил".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что внебрачный сын Грачевского заявил, будто отец ему не помогал.
Женский форум
Звёзды , Видео , Аркадий Григорян , Аркадий Инин , НТВ
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