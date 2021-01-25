Кудрявцева сломала крестец и рассказала о травме

«Полезла на чердак, благополучно слезла. У нас дома лестница выдвижная. Там такая палка с крюком дома есть специальная. Я сломала крюк под давлением палки. В итоге у меня ноги полетели вперед. Я упала на спину и получила сотрясение мозга. Причем на руки дочки, которая рядом стояла. Я лежала на спине, не кричала, чтобы дочку не напугать. Я дышать не могла. У меня не было рядом телефона. Час лежала на спине.