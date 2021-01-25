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«Я упала на руки дочки»: Кудрявцева на домашнем лечении рассказала о травме 

Мира Маркина 3 часа назад
Кудрявцева сломала крестец и рассказала о травме
Фото: @leratv
Лера Кудрявцева в эфире программы "Звезды сошлись" раскрыла подробности несчастного случая, произошедшего с ней недавно.
Из-за случившегося звезда на три недели оказалась прикована к кровати. У нее перелом крестца.

«Придется полежать какое-то время. Я, скажу честно, не свежа как майская роза. Подписала бумагу, что отказываюсь от госпитализации. Вставать можно только в туалет. Я это делаю с помощью вот такой красивой трости. Хоть что-то радует»,

— призналась телеведущая.
Кадр из шоу "Звезды сошлись"
Кудрявцева рассказала, что в момент происшествия находилась дома с дочкой:

«Полезла на чердак, благополучно слезла. У нас дома лестница выдвижная. Там такая палка с крюком дома есть специальная. Я сломала крюк под давлением палки. В итоге у меня ноги полетели вперед. Я упала на спину и получила сотрясение мозга. Причем на руки дочки, которая рядом стояла. Я лежала на спине, не кричала, чтобы дочку не напугать. Я дышать не могла. У меня не было рядом телефона. Час лежала на спине.

Потом вернулся муж и меня стал поднимать. Он считал, что у меня нет перелома. В итоге я вызвала врачей. Поехали на МРТ и там сказали, что перелом крестца в трех местах. В больнице выяснилось, что у меня еще и компрессионный перелом позвоночника».

Вместо Кудрявцевой программу звезды сошлись теперь в одиночку ведет Антон Привольнов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Кудрявцева попала в больницу с переломом.
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Женский форум
Звёзды , Антон Привольнов , Лера Кудрявцева
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