«Это жизнь»: Дава высказался о расставании с Бузовой 

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Блогер и рэпер Давид Манукян , больше известный как Дава, в эфире шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" высказался о расставании с Ольгой Бузовой.

Дава признался, что отношения с певицей — это "пройденный этап".

«К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться»,

— коротко заключил блогер.

Других подробностей Манукян не раскрыл, заявив, что не хочет говорить о своей личной жизни.