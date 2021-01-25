«Это жизнь»: Дава высказался о расставании с Бузовой 

Блогер и рэпер Давид Манукян, больше известный как Дава, в эфире шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" высказался о расставании с Ольгой Бузовой.
Дава признался, что отношения с певицей — это "пройденный этап".
«К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться»,
— коротко заключил блогер.
Других подробностей Манукян не раскрыл, заявив, что не хочет говорить о своей личной жизни.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ведущая "Давай поженимся!" оценила расставание Бузовой с Давой.