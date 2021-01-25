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«Дочь смывала кровь с меня»: экс-жена Гогунского рассказала об издевательствах актера 

Мира Маркина 3 часа назад
Бывшая жена Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале "Универ", в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ поделилась подробностями жизни с актером.

«Он после нашего расставания не поздравлял нашу дочь с днем рождения, 8 марта, Новым годом. Виталик, честно сказать, в жизни Миланы был редкий гость с самого рождения. Она к нему тянулась. У нас были выстроены отношения так, что папа классный, просто в космос летает, поэтому к ней не приходит. Он бил меня. Дочь смывала кровь с меня в ванной. Помню, ребенок обгорел в Сочи на отдыхе. Мы поссорились. В итоге я получила по зубам. У дочери просто стресс и паника тогда была. Она боится с ним общаться»,

— откровенно рассказала Ирина Маирко.
Сам актер также появился в студии программы и заявил, что исправно платит алименты:

"Оставил при расставании все бывшей жене. Сейчас с роялем переезжаю по съемным квартирам. Мы в процессе разговоров, чтобы я виделся с дочкой. Без хорошего отношения со стороны матери ребенок будет в эмоциональном напряжении".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Гогунский высказался о разводе и скандале с бывшей женой.
Женский форум 5
Звёзды , Видео , Ирина Маирко , Виталий Гогунский , НТВ
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