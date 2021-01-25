«Он после нашего расставания не поздравлял нашу дочь с днем рождения, 8 марта, Новым годом. Виталик, честно сказать, в жизни Миланы был редкий гость с самого рождения. Она к нему тянулась. У нас были выстроены отношения так, что папа классный, просто в космос летает, поэтому к ней не приходит. Он бил меня. Дочь смывала кровь с меня в ванной. Помню, ребенок обгорел в Сочи на отдыхе. Мы поссорились. В итоге я получила по зубам. У дочери просто стресс и паника тогда была. Она боится с ним общаться»,