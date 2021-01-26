Звезды, обвинившие экс-возлюбленных в рукоприкладстве 

Отношения этих знаменитостей сложно назвать идеальными, а завершились они и вовсе в некоторых случаях пугающе. Предлагаем вспомнить громкие заявления известных девушек, обвинивших своих бывших в домашнем насилии.

Ольга Бузова после вечеринки по случаю своего 35-летия объявила о расставании с бойфрендом Давидом Манукяном . Певица и телеведущая обвинила экс-возлюбленного, к которому ранее регулярно публично демонстрировала нежные чувства, в рукоприкладстве и унижениях.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать мне больше никаких вопросов. Помогите мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», — написала она в Instagram.

Ольга отправила бывшему возлюбленному скриншот поста его мамы, в котором она назвала сына «мое солнечное чудо», и предлагала рассказать ей, что он бьет ее, оскорбляет и плюет в лицо. Впрочем, сам Давид все обвинения отрицает.

Новость о том, что звезда проекта Comedy Woman Марина Федункив много лет провела в несчастливом браке и созависимых отношениях, в свое время потрясла Сеть. В эфире шоу «Алена, блин!» артистка со слезами на глазах поделилась подробностями брака с человеком, который нанес ей не только физические травмы: сейчас она не вступает в отношения.

«Просто 13 лет выбросить в никуда. Просто жить с человеком, наркоманом. Как его было не спасать, ты же когда любишь человека, конечно, ты делаешь все, чтобы этого не было. Я же не понимала, насколько все это было серьезно. У меня в жизни наркоманов-друзей даже не было», — так описала Марина свои годы в том браке.

Когда муж ударил в первый раз, Марина не ушла. Он просил прощения, говорил, что был в агонии, что не помнит, что произошло, — она попыталась понять. Через некоторое время ситуация повторилась. «Там просто жесткач был. Он бил, если ты спрячешься. Воровал деньги. Это повторялось периодически. Не сказать, что частенько, но было. Мне было стыдно обратиться в милицию», — призналась она. Марина на тот момент была уже известной в Перми, играла в КВН. Ей было проще списать травмы на несчастный случай — ударилась о мебель, упала в бане:

«Сотрясение было, я говорила, что я падала. Перелом ноги был. Сначала рассказывать было стыдно, потом стало страшно — он сказал, что убьет, и я поняла, что он может это сделать».

Выпускница «Фабрики звезд 7» Юлия Паршута шокировала публику рассказом о возлюбленном-тиране. Подробностями непростых отношений она поделилась в YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». По словам Юлии, своего «принца» она встретила около десяти-одиннадцати лет назад. Первые полгода отношений были прекрасны, пара стала жить вместе, однако в один прекрасный момент сказка кончилась.

«Сначала человек начинает ехать с тобой на твою работу», — рассказала Паршута, вспоминая, как ее возлюбленный сопровождал ее всюду, даже находился на площадке во время съемок скетч-шоу «Даешь молодежь». Позднее избранник начал сокращать общение певицы с ее окружением, даже с родителями, чтобы все ее внимание доставалось ему.

«Тебя толкнули, за шею схватили, а потом сильнее, больше, Самое страшное, что никто в это не верит, ведь человек хороший для всех. Он пытался меня душить, скинуть меня с 14 этажа, ломать мне ноги. Я сбегала кучу раз, и он меня находил. Он находил меня везде», — поделилась певица.

Закончилось все окончательно, когда мужчина ударил недавно прооперированную Юлию в живот…

«Однажды я сталкивалась с насилием со стороны любимого мужчины! 18 лет назад я пришла в травмпункт, изуродованная морально и физически, со сломанным носом и порванной барабанной перепонкой. Мое лицо было один сплошной синяк, мое сердце было в клочья… ведь меня бил мужчина, которого я настолько сильно любила, что прощала ему все! Бил, потому что я устала терпеть его пьянство и пустые обещания и решила уйти. К сожалению, тогда я еще не знала, что уходить от мужчины, который сильно пьян, может быть опасно для жизни. Так вот, в том самом травмпункте медсестра, снимающая побои, сказала мне фразу: "Сама виновата! Чего натворила, что он тебя так отделал?".

Примерно такую же фразу сказала недавно милая девчушка Регина Тодоренко . Сказала, я уверена, совершенно не подумав. И вот такая закрутилась после этого каша-малаша. Как женщина, пережившая насилие и воспринявшая его как точку отсчета в новую жизнь, где я никогда больше не буду чувствовать себя жертвой, где я беру на себя ответственность за все со мной происходящее! Не вину! Ответственность! Где я выбираю других мужчин! Сознательно и бессознательно! Где я выбираю любить себя и больше никогда себя не предавать и не подвергать опасности… Так вот, как женщина, для которой насилие стало причиной самых больших изменений, я хочу сказать самое главное, что я вынесла благодаря моему горькому опыту: "Никто не заслуживает насилия! Никто не виноват! Но все, что с нами случается, — это наш урок! Очень жестокий урок!"», — откровенно рассказала Анфиса Чехова.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце опубликовала в Instagram видео, в котором, заливаясь слезами, обвинила своего теперь уже бывшего мужа Павла Прилучного в домашнем насилии. Экс-супруги с детьми вместе самоизолировались во время пандемии коронавируса, и это совместное пребывание превратилось для Агаты и детей, по ее словам, в ад.

«Алкоголь затмил ему рассудок. Он поднимал на меня руку. А во время пандемии выгоняет меня и детей из дома. Завтра мы переедем в квартиру. Надеюсь, мы переживем эту ночь», — сказала актриса.

Юлия Барановская обвинила в домашнем и даже сексуальном насилии бывшего гражданского супруга Андрея Аршавина . Когда телеведущая лежала в больнице, она попросила футболиста перевести на нее парковку, так как не могла оставить машину около дома.

«Он отказался. Я снова попросила — я не могла ставить машину около дома, потому что все было оформлено на него. Не говоря ни слова больше, он меня ударил. Я отлетела метров на пять — до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы. От боли, обиды и унижения я заплакала. Он почти сразу ушел. <…> Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю», — написала Барановская в автобиографии.

Алиса Мон

Звезда девяностых Алиса Мон стала гостьей шоу «Привет, Андрей!» и рассказала его ведущему Андрею Малахову о крайне непростых отношениях со вторым супругом Сергеем Муравьевым : «Он закрывал окна, двери, даже форточки. Потом начинал избивать меня, забывая, что на вечер у нас назначен концерт. В итоге сам мне замазывал синяки и отправлял на сцену. Я его, конечно, очень любила, а он уничтожил во мне все эти чувства. В итоге мне пришлось уехать в родной городок, чтобы хоть как-то сбежать от него».

Полина Ололо

Экс-жена рэпера Сереги Полина Ололо дала интервью YouTube-каналу «Без комплексов», раскрыв подробности десятилетнего брака со знаменитостью. Она призналась, что артист избивал ее, и не раз. После первого инцидента Полина даже смогла простить мужа-тирана и приняла от него подарок — дорогое кольцо с черным бриллиантом.

Во второй раз Пархоменко избил жену, когда кто-то «нашептал» ему, что красивая и молодая жена изменяет.

«У меня не было других мужчин, кроме мужа, — сквозь слезы рассказала Полина. — Хотя он гулял направо и налево и даже не старался это скрыть. Это такой мужчина, который, простите, имеет все, что движется».

Сергей Пархоменко бил жену так сильно, что у нее была вся одежда в крови, а сама она теряла сознание.

«Он забрал мой телефон и писал всем: "Идите на…". После этого выбросил телефон в озеро. Я не знаю, сколько раз я теряла сознание, сколько раз он ударил меня по голове. Я лежала, терпела. А когда не могла терпеть, орала», — вспомнила страшные события Полина. Также она добавила, что муж мог бить ее даже при детях. Издевательства она терпела несколько лет до расставания.

Милана Тюльпанова

«Я нашла телефон и там прочитала про все его многочисленные похождения, когда я улетала по работе и в Петербурге проводила время с его старшим ребенком. Наутро я спросила: что это такое? У него была ярко выраженная агрессия на меня, были собраны чемоданы. Он стал с силой бросать меня на них. Я падала каждый раз на эти чемоданы, пыталась подняться, он бросал меня снова и снова. У меня все тело было в синяках, я была вся избита, очень сильно болели ребра и голова. В Петербурге у меня выявили трещину в ребре и сотрясение мозга. Когда он узнал, сильно испугался, что я все придам огласке. Он просил прощения и перевел сумму в 4 миллиона долларов, как бы говоря, что это гарантия того, что такого больше никогда не повторится», — рассказала Милана Тюльпанова об окончании отношений с футболистом Александром Кержаковым в Instagram.

Ведущая Роза Сябитова познакомилась с боксером Юрием Андреевым на съемках передачи «Давай поженимся!» и вышла за него замуж. Через полтора года супруг продемонстрировал ведущей свои профессиональные навыки: разбил лицо и выбил зуб. Выяснилось, что это был не первый раз, когда Андреев поднял руку на жену.

Дело в том, что мужчина не смог простить измену первой супруге и стал патологически страдать от приступов ревности, от которых даже лечился в клинике неврозов. Не помогло. Официально телеведущая развелась с неуравновешенным мужем спустя три года после свадьбы.

Валерия

История певицы Валерии известна многим. О том, что дома она подвергалась физическому и моральному насилию, певица решилась рассказать только спустя почти десять лет «настоящего кошмара» — именно так она назвала семейную жизнь с продюсером Александром Шульгиным . Перечитывать интервью артистки тех времен действительно страшно: к примеру, однажды дошло до того, что муж вонзил ей нож в колено.

Хуже всего, что супруг позволял себе жестокость не только по отношению к ней, но и к детям, которые теперь не хотят с ним даже общаться. Валерия несколько раз пыталась развестись, но каждый раз супруг либо угрожал, либо умолял остаться, либо пугал ее тем, что оставит без денег. Терпение певицы кончилось, когда муж в порыве гнева начал душить ее перед одним из концертов.

Жасмин

Первый супруг Жасмин, бизнесмен Вячеслав Семендуев не жалел средств на ее карьеру, но плата оказалась слишком высокой. Семендуев не только командовал женой, но и поднимал на нее руку. После очередной ссоры певица провела в больнице почти неделю: у нее диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и многочисленные ушибы. Фотографии избитой Жасмин, на которые больно даже смотреть, бизнесмен назвал пиар-ходом и свою вину не признал.

Кристине Орбакайте пришлось публично добиваться права хотя бы увидеться с младшим сыном Дени и рассказывать на всю страну, как ее унижал супруг Руслан Байсаров . По словам певицы, сначала муж подавлял ее психологически, а далее последовало и физическое насилие: Байсаров избил Орбакайте в одном из ночных клубов после презентации ее нового альбома прямо на глазах у ее друзей и коллег — и сломал ей нос.

«Знакомила его с влиятельными людьми, туда-сюда водила, засвечивала на телевидении. Хотела, чтобы был хороший отец внуку. И что получила за это? До полусмерти избитую дочь с переломанным носом!», — прокомментировала в эфире передачи «Пусть говорят» вышедшую из-под контроля ситуацию Алла Пугачева , которая с помощью своих связей смогла помочь дочери вернуть себе сына.

«26 декабря 2016 года в Пресненском суде мне вынесли приговор. За то, что я "избила" мужа. Во главе угла стоит квартира, в которой мы жили. У нас есть дочь, мы прожили достаточно много лет, но в какой-то момент отношения разрушились. Когда я заявила, что мы больше не будем жить, и попросила уйти, он сказал: "Ты что-то не поняла. Уйдешь ты. Если ты рыпнешься, я тебя уничтожу". Он вошел в спальню, схватил меня за лицо и горло, бросил меня на кровать, сел сверху… Он служил в ВДВ. Зажал руки и грудную клетку, начал угрожать. Я начала задыхаться, пыталась крикнуть о помощи, потому что мы были не одни дома. Он пытался душить, я отбивалась. Когда я это делала, поцарапала ему лицо руками», — в эфире программы «Время покажет» рассказала Елена Ксенофонтова о своем некрасивом расставании с гражданским супругом, который сам все обвинения отрицал.

В 2015 году Башаров развелся с племянницей Эммануила Виторгана , актрисой Екатериной Архаровой спустя несколько месяцев после свадьбы. Вскоре после свадьбы Башаров, по словам Архаровой, стал реже появляться дома и перестал уделять ей внимание. Ссоры из-за ревности происходили не один раз, но финальная была по-настоящему безобразной: актер несколько раз ударил теперь уже бывшую супругу. В больницу Екатерину увезли с окровавленным лицом, сломанным носом и сотрясением мозга. После случившегося Башаров спокойно предложил развестись, но просить прощения не стал.

Саша Gradiva

Саша Gradiva посвятила одну из своих колонок на «Летидоре» теме домашнего насилия. Певица рассказала свою личную историю: «Это произошло на глазах у всего белого света — на глазах людей, которых я знаю, люблю, ценю… В одно мгновение я потеряла друга, партнера, то будущее, которое я себе представляла, статус успешной семьи. Как только я вырвалась, я точно знала, что сделаю. Я одна из тех 30% женщин, которые принимают решение заявить о побоях!».

История Маргариты Грачевой шокировала всю страну в конце 2017 года: 10 декабря житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев вывез жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Парень очень ревновал супругу и не хотел разводиться. «Он пытался что-то у меня выпытать, имена предполагаемых любовников. А когда вывез в лес, чтобы рубить топором, его цель была — сделать меня инвалидом.

Он мне сказал: "Отрублю тебе руки, чтобы ты не могла гладить ими детей". Это уже была расправа», — рассказала Грачева в интервью «Комсомольской правде» сразу после выписки из больницы. Маргарита нашла в себе силы жить дальше, а вскоре она вновь вышла замуж.