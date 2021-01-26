Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали 

Мир российского шоу-бизнеса очень тесен, и там все друг друга знают. Однако часто звезд связывают сплетни, скандалы или ненависть после определенных ситуаций. Многие звезды старшего возраста давно друг с другом знакомы, поэтому их история может тянуться дольше. Некоторые из них даже состояли в отношениях.

Знаменитости часто скрывают свои романы, поэтому поклонники узнают об их отношениях только после того, как они расстаются. Некоторые пары так быстро разошлись, что никто не успел о них узнать.