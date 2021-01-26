Алису Фрейндлих перевели из реанимации 

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Народную артистку СССР Алису Фрейндлих перевели в обычное отделение из реанимации. В состоянии актрисы прослеживается положительная динамика.

"Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию",

— сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу театра.

Напомним, Фрейндлих в экстренном порядке положили в больницу Санкт-Петербурга 25 января. Ее привезли на скорой в тяжелом состоянии.

В СМИ появилась информация, что артистка не сразу обратилась к медикам, решив, что сможет самостоятельно справиться с недугом. Помимо прочего, ситуацию осложнила ее тяга к курению.