Алису Фрейндлих перевели из реанимации 

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих перевели в обычное отделение из реанимации. В состоянии актрисы прослеживается положительная динамика.
"Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию",
— сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу театра.
Напомним, Фрейндлих в экстренном порядке положили в больницу Санкт-Петербурга 25 января. Ее привезли на скорой в тяжелом состоянии.
В СМИ появилась информация, что артистка не сразу обратилась к медикам, решив, что сможет самостоятельно справиться с недугом. Помимо прочего, ситуацию осложнила ее тяга к курению.
Ранее "Рамблер" писал, что Кудрявцева на домашнем лечении рассказала о травме.