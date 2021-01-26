Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶

Алису Фрейндлих перевели из реанимации 

Стелла Шмель 3 часа назад
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих перевели в обычное отделение из реанимации. В состоянии актрисы прослеживается положительная динамика.

"Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию",

— сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу театра.
Напомним, Фрейндлих в экстренном порядке положили в больницу Санкт-Петербурга 25 января. Ее привезли на скорой в тяжелом состоянии.
В СМИ появилась информация, что артистка не сразу обратилась к медикам, решив, что сможет самостоятельно справиться с недугом. Помимо прочего, ситуацию осложнила ее тяга к курению.
Ранее "Рамблер" писал, что Кудрявцева на домашнем лечении рассказала о травме.
Звёзды , Видео , Алиса Фрейндлих , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
03:24
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
Звёзды
Какие гормоны не дают сбросить вес
04:00
Какие гормоны не дают сбросить вес
Здоровье
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
04:11
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
Звёзды
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
08:22
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
Красота
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
09:18
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
Еда
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
15:37
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Дети
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
06:50
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
Звёзды
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
06:16
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Здоровье
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение