«Они хотят взять ваш разум под контроль»: Памела Андерсон удалила соцсети 

«Мне никогда не были интересны соцсети. И теперь, когда я нашла свое место в жизни, я искренне вдохновляюсь чтением и природой. Я свободна. Надеюсь, что вы тоже найдете в себе силы и вдохновение следовать своей цели и постараетесь не поддаваться соблазну тратить время попусту. Это то, что они хотят и могут использовать, чтобы заработать деньги: взять ваш разум под контроль», — написала актриса.