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«Они хотят взять ваш разум под контроль»: Памела Андерсон удалила соцсети 

Анна Арсеньева 1 час назад
«Они хотят взять ваш разум под контроль»: Памела Андерсон удалила соцсети
Фото: globallookpress.com
Актриса и модель Памела Андерсон удалила аккаунты в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter. Об этом она написала в своей последней публикации.
По словам Андерсон, социальные сети — это средство контроля над разумом людей.

«Мне никогда не были интересны соцсети. И теперь, когда я нашла свое место в жизни, я искренне вдохновляюсь чтением и природой. Я свободна. Надеюсь, что вы тоже найдете в себе силы и вдохновение следовать своей цели и постараетесь не поддаваться соблазну тратить время попусту. Это то, что они хотят и могут использовать, чтобы заработать деньги: взять ваш разум под контроль», — написала актриса.

Под публикацией Памела Андерсон поставила хештеги «сбитая с толку толпа», «жизнь» и «свобода».
Фанаты звезды расстроились из-за ее ухода из социальных сетей, но при этом поддержали ее решение.
Ранее "Рамблер" сообщал, что обнародованы предсмертные голосовые сообщения Началовой.
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Звёзды , Памела Андерсон
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