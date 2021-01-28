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Пригожин отреагировал на жалобу Шнурова в полицию 

Стелла Шмель 3 часа назад
Певец Сергей Шнуров написал заявление в полицию. В своей жалобе он указывает на угрозы со стороны мужа Валерии — продюсера Иосифа Пригожина.
Сам Пригожин этот факт без внимания решил не оставлять.

"Он просто занимается самопиаром, — прокомментировал «СтарХиту» Пригожин. — Будем привлекать Шнура к уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ — заведомо ложный донос".

Защита Сергея же настаивает на том, что угрозы были, и обвиняет Пригожина в нарушении ст. 119 УК РФ — угроза причинения тяжкого вреда здоровью.
Сейчас полиция проводит доследственную проверку.
Ранее "Рамблер" писал, что ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего Краско.
Звёзды , Видео , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , StarHit
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