Горбачева рассказала о сильной неприязни к Собчак 

«Я вот прямо помню, что она [Собчак] у меня вызывала какую-то реакцию, что "ты меня бесишь и раздражаешь"»,

— поделилась звезда сериала «Чики».

Со временем Горбачева поняла, что ее раздражают в людях те черты, которые есть в ней самой. Она назвала ведущую хамелеоном и обратила внимание на то, что во время каждого интервью Собчак подстраивается под гостя и даже выбирает соответствующую одежду.

Позже актриса поняла, что ей стоит перестать раздражаться из-за Собчак: