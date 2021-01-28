Горбачева рассказала о сильной неприязни к Собчак 

Российская актриса Ирина Горбачева призналась в сильной неприязни, которую она до недавнего времени испытывала к телеведущей Ксении Собчак. Этим она поделилась в интервью блогеру Сергею Мезенцеву на YouTube-канале.
«Я вот прямо помню, что она [Собчак] у меня вызывала какую-то реакцию, что "ты меня бесишь и раздражаешь"»,
— поделилась звезда сериала «Чики».
Со временем Горбачева поняла, что ее раздражают в людях те черты, которые есть в ней самой. Она назвала ведущую хамелеоном и обратила внимание на то, что во время каждого интервью Собчак подстраивается под гостя и даже выбирает соответствующую одежду.
Позже актриса поняла, что ей стоит перестать раздражаться из-за Собчак:
«Стоп. Баба работает, зарабатывает деньги. Я начала на нее смотреть как на событие, как на явление. Человек прошел жесткий какой-то путь, который сильно на нем отпечатался»
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