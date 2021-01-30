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Дочь Началовой вынуждена покинуть квартиру покойной матери 

Катерина Саломе 2 часа назад
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина сейчас проживает в квартире матери в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера». В ближайшее время звездная наследница будет вынуждена покинуть жилище. Всему виной объявившийся месяц назад бывший возлюбленный Началовой хоккеист Александр Фролов, который заявил о своих правах на недвижимость. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Теперь апартаменты придется продавать, делить с ним. Вере мамина квартира, к сожалению, не останется: хоккеист фактически отобрал у нее жилье. Сейчас семья выезжает из квартиры»,

— сообщил источник близкий к семье Началовой.
Родителям погибшей Юлии придется выставить на продажу ее роскошные апартаменты, чтобы рассчитаться с любовником-совладельцем. Вероятно, после этого они приобретут для внучки более скромное жилье. На данный момент апартаменты оцениваются в 90 миллионов рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Лановой с женой годами заботились о тайной внучке.
Женский форум
Звёзды , Видео , Александр Фролов
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