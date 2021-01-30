Дочь Началовой вынуждена покинуть квартиру покойной матери 

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина сейчас проживает в квартире матери в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера». В ближайшее время звездная наследница будет вынуждена покинуть жилище. Всему виной объявившийся месяц назад бывший возлюбленный Началовой хоккеист Александр Фролов , который заявил о своих правах на недвижимость. Об этом сообщает « Комсомольская правда ».

«Теперь апартаменты придется продавать, делить с ним. Вере мамина квартира, к сожалению, не останется: хоккеист фактически отобрал у нее жилье. Сейчас семья выезжает из квартиры»,

— сообщил источник близкий к семье Началовой.

Родителям погибшей Юлии придется выставить на продажу ее роскошные апартаменты, чтобы рассчитаться с любовником-совладельцем. Вероятно, после этого они приобретут для внучки более скромное жилье. На данный момент апартаменты оцениваются в 90 миллионов рублей.