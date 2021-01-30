Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Скончалась народная артистка Алла Йошпе 

Катерина Саломе 43 минуты назад
Скончалась народная артистка Алла Йошпе
Фото: globallookpress.com
Стало известно о смерти советской эстрадной певицы Аллы Йошпе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Мария Арбатова.

«Человек нереальной красоты и таланта. Дай бог Стахану (Стахан Рахимов — муж певицы, с которым она выступала дуэтом, — прим. «Рамблера») здоровья и сил перенести эту потерю…»

— говорится в записи.
Отметим, причина смерти народной артистки России пока неизвестна. На момент смерти Йошпе было 84 год.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что вдова Грачевского рассказала о последних днях мужа.
Видео дня. Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды , Мария Арбатова , Стахан Рахимов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
02:54
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
Еда
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
03:06
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
Звёзды
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
03:28
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
Звёзды
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
10:41
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
00:07
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
Дети
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
05:12
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
Звёзды
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
03:24
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
Звёзды
Какие гормоны не дают сбросить вес
04:00
Какие гормоны не дают сбросить вес
Здоровье
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
04:11
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
Звёзды
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
08:22
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение