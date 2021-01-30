Скончалась народная артистка Алла Йошпе 

Стало известно о смерти советской эстрадной певицы Аллы Йошпе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Мария Арбатова.
«Человек нереальной красоты и таланта. Дай бог Стахану (Стахан Рахимов — муж певицы, с которым она выступала дуэтом, — прим. «Рамблера») здоровья и сил перенести эту потерю…»
— говорится в записи.
Отметим, причина смерти народной артистки России пока неизвестна. На момент смерти Йошпе было 84 год.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что вдова Грачевского рассказала о последних днях мужа.