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«Искал его по моргам»: друг семьи Ланового рассказал, почему умер сын актера 

Анна Арсеньева 3 часа назад
«Искал его по моргам»: друг семьи Ланового рассказал, почему умер сын актера
Фото: globallookpress.com
Друг семьи актера Василия Ланового рассказал, из-за чего в 2013 году умер 37-летний сын артиста Сергей. Об этом он заявил в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ, сообщает Teleprogramma.pro.
По словам друга актера, его сын страдал от наркотической зависимости:

«Был случай, когда он мне звонил ночью и говорил: "Сергунька пропал". Лановой тогда искал его по моргам. Наркота расшатывала. Он собственного от этого и умер».

Василий Лановой и Ирина Купченко пытались помочь младшему сыну, но не смогли ничего сделать. Когда Сергей скончался, актер был на гастролях. После смерти сына он долго не мог прийти в себя. Супруга Ланового тоже переживала, однако, по ее словам, женщины лучше справляются с тяжелыми моментами жизни.
Василий Лановой скончался от коронавируса в 87 лет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лановой с женой годами заботились о тайной внучке.
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