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Бузова попала в клинику с истощением 

Анна Арсеньева 1 час назад
Бузова попала в клинику с истощением
Фото: globallookpress.com
Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в подмосковную клинику из-за плохого самочувствия. Об этом она сообщила в Stories в своем Instagram.
По словам Бузовой, она проходит полное обследование у врачей ежегодно. Однако сейчас она не может "ни есть, ни пить", поэтому решила проверить здоровье раньше.
Врачи диагностировали ей истощение, посоветовав набрать 11 килограммов и нарастить мышечную массу. Кроме того, медики порекомендовали Ольге Бузовой заняться лечением спины.

«Помните, на "Ледниковом периоде" у меня были большие проблемы. Но пока у меня просто нет на это сил», — сказала певица.

На данный момент публикации Ольги Бузовой о состоянии здоровья удалены из ее соцсетей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Газмановы захотели породниться с Бузовой.
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