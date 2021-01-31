Бузова попала в клинику с истощением 

Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в подмосковную клинику из-за плохого самочувствия. Об этом она сообщила в Stories в своем Instagram.

По словам Бузовой, она проходит полное обследование у врачей ежегодно. Однако сейчас она не может "ни есть, ни пить", поэтому решила проверить здоровье раньше.

Врачи диагностировали ей истощение, посоветовав набрать 11 килограммов и нарастить мышечную массу. Кроме того, медики порекомендовали Ольге Бузовой заняться лечением спины.

«Помните, на "Ледниковом периоде" у меня были большие проблемы. Но пока у меня просто нет на это сил», — сказала певица.

На данный момент публикации Ольги Бузовой о состоянии здоровья удалены из ее соцсетей.