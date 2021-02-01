Владимир Конкин в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказал о смерти 32-летней дочери Софии.
Артист отметил, что недавно ушедшему из жизни Василию Лановому было тяжело смириться со смертью младшего сына Сергея, который скончался в 2013 году от наркотиков.
«Я тоже свой ливер не вываливаю. Уход ребенка, безусловно, тяжкая трагедия. Это отнятие и ресурсов, и здоровья, в летах, в настроении. В ощущении жизни. Это очень тяжело и дай бог, чтобы этого ни у кого в жизни не было»,
— подчекнул Конкин.
Ангелина Вовк также призналась, что Лановой сильной переживал смерть наследника. Однако, в отличие от жены, актер не посещал храмы и церкви. По словам телеведущей, он верил в себя, а не в бога.
Дочь Владимира Конкина утонула в бассейне фитнес-центра в 2020 году. Как выяснилось позднее, девушка была в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что друг семьи Ланового рассказал, почему умер сын актера.