«Я тоже свой ливер не вываливаю. Уход ребенка, безусловно, тяжкая трагедия. Это отнятие и ресурсов, и здоровья, в летах, в настроении. В ощущении жизни. Это очень тяжело и дай бог, чтобы этого ни у кого в жизни не было»,