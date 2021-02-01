СМИ: Степаненко перенесла тайную операцию 

Елена Степаненко перенесла серьезную операцию, которую ей удалось скрыть от общественности. Об этом сообщают СМИ.

Как выяснилось, хирурги провели операцию еще в 2012 году. Именно тогда у Степаненко обнаружились первые серьезные проблемы со здоровьем.