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СМИ: Степаненко перенесла тайную операцию 

Мира Маркина 1 час назад
СМИ: Степаненко перенесла тайную операцию
Фото: РИА Новости
Елена Степаненко перенесла серьезную операцию, которую ей удалось скрыть от общественности. Об этом сообщают СМИ.
Как выяснилось, хирурги провели операцию еще в 2012 году. Именно тогда у Степаненко обнаружились первые серьезные проблемы со здоровьем.
Подробности той госпитализации по сей день держатся в секрете. Сама артистка в интервью старается избегать разговоров о своем самочувствии. Как сообщает издание "Экспресс-газета", после операции экс-супруга Евгения Петросяна долгое время находилась под наблюдением врачей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Садальский показал фото Степаненко после пластики.
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Звёзды , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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