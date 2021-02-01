Бывшая невеста Мэрилина Мэнсона обвинила его в издевательствах

Актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что рок-певец Мэрилин Мэнсон, с которым она состояла в отношениях, много лет над ней издевался. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам актрисы, музыкант начал ухаживать за ней, когда она была еще подростком. Эван Рейчел Вуд рассказала, что это были токсичные отношения, и она хочет разоблачить бывшего жениха:

«Имя моего обидчика — Брайан Уорнер, также известный в мире как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно оскорблял меня в течение многих лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться. Я перестала жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и выявить сферы, в которых он задействован, прежде чем он погубит еще больше жизней».

О домашнем насилии со стороны музыканта рассказывала ранее и его бывшая супруга Дита фон Тиз.