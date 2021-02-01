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«Заставили подчиняться»: бывшая невеста Мэрилина Мэнсона обвинила его в издевательствах 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Бывшая невеста Мэрилина Мэнсона обвинила его в издевательствах
Фото: globallookpress.com
Актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что рок-певец Мэрилин Мэнсон, с которым она состояла в отношениях, много лет над ней издевался. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По словам актрисы, музыкант начал ухаживать за ней, когда она была еще подростком. Эван Рейчел Вуд рассказала, что это были токсичные отношения, и она хочет разоблачить бывшего жениха:

«Имя моего обидчика — Брайан Уорнер, также известный в мире как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно оскорблял меня в течение многих лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться. Я перестала жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и выявить сферы, в которых он задействован, прежде чем он погубит еще больше жизней».

О домашнем насилии со стороны музыканта рассказывала ранее и его бывшая супруга Дита фон Тиз.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лобода с кольцом на безымянном заинтриговала фанатов.
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Звёзды , Мэрилин Мэнсон , Дита фон Тиз
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