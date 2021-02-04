Звезды, которые не стесняются донашивать старую одежду 

Знаменитые модницы доказывают, что новое — хорошо забытое старое. Монаршие особы смело выходят в свет в нарядах из старых коллекций, а селебрити стараются найти как можно больше модных артефактов из недр гардеробной. Список любительниц давать новую жизнь прошлогодним вещам гордо возглавила Кейт Миддлтон, которая донашивает не только пальто, созданные еще при жизни Александра Маккуина, но и джемперы из масс-маркета.
В июне, в самый разгар карантина, герцогиня Кембриджская появилась на Zoom-встрече в платье насыщенного лимонного оттенка. Оказалось, что этому платью от Roksanda уже больше 6 лет. Тогда оно обошлось монаршей особе целых £900 (около 93 300 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.).
В этом же платье Кэтрин была замечена в 2014 году, когда вместе с супругом принцем Уильямом отправилась в Сиднейский оперный театр.
Королева Летиция
Не стесняется донашивать старую одежду и королева Летиция. Ее Величество обожает испанские бренды и регулярно поддерживает их. В числе ее фаворитов оказался эффектный костюм от Felipe Varela, в котором она блеснула во время официального визита в Толедо в ноябре 2020-го. Силуэтный жакет и миди-юбку с «растительной» вышивкой дополнили классические замшевые лодочки.
Точно такой же трюк монаршая особа использовала в 2017 году, когда отправилась на празднование Национального дня Испании в точно таком же аутфите. Правда, вооружившись элегантным клатчем в тон обуви.
За старую обувь не так давно досталось от фолловеров Бритни Спирс. Поклонники не на шутку обеспокоены: пока ее родители борются за право распоряжаться ее миллионами, она донашивает потрепанные вещи. В центре бурного обсуждения оказались любимые сапоги Спирс. «А ей разрешены новые наряды? Все выглядит так, буто оно осталось из 2009-го», «Эти сапоги точно из 1999 года» — писали в комментариях.
Новогодние праздники Элизабет Херли проводила дома, в кругу семьи. Актриса рассказала, что вместе с домочадцами они наряжались каждый вечер. За новыми идеями образов звезда обратилась к архиву и раздобыла в своей гардеробной комнате эффектный черный топ Gucci из коллекций 90-х годов. Одно можно сказать точно: актуальность он не потерял и по сей день.
А вот Ким Кардашьян сделала выгодный рекламный ход во время запуска собственной линейки велюровых костюмов. Предприимчивая бизнесвумен обратилась к трендам нулевых, а заодно — к своей близкой подруге Пэрис Хилтон. Звездные подруги опубликовали серию снимков, на которых появились с культовыми сумками Louis Vuitton.
Эти аксессуары взрывали хроники папарацци в 2006-м, когда Пэрис и Ким щеголяли с одинаковыми сумками: одна — с серебристой, другая — с золотой. В одном из интервью для Vogue Кардашьян призналась, что все эти годы хранила их у себя, потому что мисс Хилтон не бережет сумки и носит в них уйму вещей.