Звезды, которые не стесняются донашивать старую одежду 

Знаменитые модницы доказывают, что новое — хорошо забытое старое. Монаршие особы смело выходят в свет в нарядах из старых коллекций, а селебрити стараются найти как можно больше модных артефактов из недр гардеробной. Список любительниц давать новую жизнь прошлогодним вещам гордо возглавила Кейт Миддлтон , которая донашивает не только пальто, созданные еще при жизни Александра Маккуина, но и джемперы из масс-маркета.

В июне, в самый разгар карантина, герцогиня Кембриджская появилась на Zoom-встрече в платье насыщенного лимонного оттенка. Оказалось, что этому платью от Roksanda уже больше 6 лет. Тогда оно обошлось монаршей особе целых £900 (около 93 300 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.).

В этом же платье Кэтрин была замечена в 2014 году, когда вместе с супругом принцем Уильямом отправилась в Сиднейский оперный театр.

Королева Летиция

Не стесняется донашивать старую одежду и королева Летиция. Ее Величество обожает испанские бренды и регулярно поддерживает их. В числе ее фаворитов оказался эффектный костюм от Felipe Varela, в котором она блеснула во время официального визита в Толедо в ноябре 2020-го. Силуэтный жакет и миди-юбку с «растительной» вышивкой дополнили классические замшевые лодочки.

Точно такой же трюк монаршая особа использовала в 2017 году, когда отправилась на празднование Национального дня Испании в точно таком же аутфите. Правда, вооружившись элегантным клатчем в тон обуви.

За старую обувь не так давно досталось от фолловеров Бритни Спирс. Поклонники не на шутку обеспокоены: пока ее родители борются за право распоряжаться ее миллионами, она донашивает потрепанные вещи. В центре бурного обсуждения оказались любимые сапоги Спирс. «А ей разрешены новые наряды? Все выглядит так, буто оно осталось из 2009-го», «Эти сапоги точно из 1999 года» — писали в комментариях.

Новогодние праздники Элизабет Херли проводила дома, в кругу семьи. Актриса рассказала, что вместе с домочадцами они наряжались каждый вечер. За новыми идеями образов звезда обратилась к архиву и раздобыла в своей гардеробной комнате эффектный черный топ Gucci из коллекций 90-х годов. Одно можно сказать точно: актуальность он не потерял и по сей день.

А вот Ким Кардашьян сделала выгодный рекламный ход во время запуска собственной линейки велюровых костюмов. Предприимчивая бизнесвумен обратилась к трендам нулевых, а заодно — к своей близкой подруге Пэрис Хилтон. Звездные подруги опубликовали серию снимков, на которых появились с культовыми сумками Louis Vuitton

Эти аксессуары взрывали хроники папарацци в 2006-м, когда Пэрис и Ким щеголяли с одинаковыми сумками: одна — с серебристой, другая — с золотой. В одном из интервью для Vogue Кардашьян призналась, что все эти годы хранила их у себя, потому что мисс Хилтон не бережет сумки и носит в них уйму вещей.