Буланова прокомментировала слухи о романе с женатым 

Артистка побывала вместе со спортсменом на рыбалке, после чего некоторые решили, что они тайно состоят в любовных отношениях. При этом у Владимира Быстрова есть супруга.

@buslya

По словам Татьяны Булановой, это все домыслы. Они с футболистом хорошие друзья уже на протяжении 17 лет:

«Ну что вы! У Владимира Быстрова замечательная жена, они уже счастливы много лет. Мы с ним просто очень давно дружим!»