Буланова прокомментировала слухи о романе с женатым 

Певица Татьяна Буланова прокомментировала появившиеся слухи о ее романе с бывшим игроком "Зенита" Владимиром Быстровым. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Артистка побывала вместе со спортсменом на рыбалке, после чего некоторые решили, что они тайно состоят в любовных отношениях. При этом у Владимира Быстрова есть супруга.
@buslya
По словам Татьяны Булановой, это все домыслы. Они с футболистом хорошие друзья уже на протяжении 17 лет:
«Ну что вы! У Владимира Быстрова замечательная жена, они уже счастливы много лет. Мы с ним просто очень давно дружим!»
Напомним, что Татьяна Буланова была замужем дважды: за своим продюсером Николаем Тагриным и футбольным тренером Владиславом Радимовым.
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