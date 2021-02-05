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Батрутдинов рассказал о любовных переживаниях Бузовой 

Даня Виттиг 1 час назад
Батрутдинов рассказал о любовных переживаниях Бузовой
Фото: @timurbatrutdinov
Близкий друг Ольги Бузовой Тимур Батрутдинов поддержал певицу после расставания с бойфрендом. Об этом сообщает издание Strahit.

«Оля — крепкая, сильная женщина, и, я думаю, она вытерпит все», — заявил Тимур.

Комик также отметил, что День всех влюбленных планирует встречать не один. Батрудинов заявил, что в современном мире знакомиться надо не в библиотеке, а заглянуть «в какую-нибудь из социальных сетей».

«Время есть, еще две недели. 14 февраля — это же не вся жизнь. На один день я точно смогу найти любовь», — добавил Батрутдинов.

Некоторые поклонники до сих пор надеятся, что Батрутдинов и Бузова когда-нибудь перестанут быть друзьями и создадут пару.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лещенко думает про Бузову.
Видео дня. Где сейчас певица с мужским голосом из группы “Чи-Ли”
Звёзды , Тимур Батрутдинов
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