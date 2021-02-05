52-летняя поп-звезда Кайли Миноуг впервые выйдет замуж 

«Мы очень взволнованы предстоящим событием. Пол лишь недавно сообщил нам обо всем. Мы очень счастливы за них с Кайли. Больше я ничего говорить не буду, поскольку обещала Полу хранить молчание. А я слишком его люблю, чтобы не сдержать слова»,