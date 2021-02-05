52-летняя поп-звезда Кайли Миноуг впервые выйдет замуж 

52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг впервые выйдет замуж. Ее избранником стал 46-летний Пол Соломонс, креативный директор британского журнала GQ. Об этом сообщает издание The Mirror.
«Мы очень взволнованы предстоящим событием. Пол лишь недавно сообщил нам обо всем. Мы очень счастливы за них с Кайли. Больше я ничего говорить не буду, поскольку обещала Полу хранить молчание. А я слишком его люблю, чтобы не сдержать слова»,
— заявила в беседе с журналистами мачеха Соломонса.
На данный момент эту информацию подтвердила только родительница жениха. От представителей певицы никаких комментариев не поступало.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что поклонники не узнали Линду после пластической операции.