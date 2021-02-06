«Я не сожалею об этом»: Пенкин объяснил, почему не общается с Долиной 

«У нее раньше был муж Витя Митязов, мы все общались. Как только появился Спицын, она сразу со старыми друзьями прекратила связь. Я не сожалею об этом. Мне все равно. Это показывает сущность человека».

Сергей Пенкин также заметил, что добрые люди не меняются. Он признался, что научился чувствовать людей и по глазам видит, кто льстит, а кто говорит правду. Певец подчеркнул, что всегда говорит то, что думает, из-за чего его не любят. Также Сергей Пенкин отметил, что «сейчас на сцене все кому не лень».