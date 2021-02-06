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«Я не сожалею об этом»: Пенкин объяснил, почему не общается с Долиной 

Полина Алферова 3 часа назад
«Я не сожалею об этом»: Пенкин объяснил, почему не общается с Долиной
Фото: Globallookpress.com
В интервью «Собеседнику» певец Сергей Пенкин рассказал, почему перестал общаться со своей подругой Ларисой Долиной, хотя раньше они поддерживали теплые отношения и ходили друг к другу в гости. Такую перемену певец связал с новым спутником жизни Ларисы Долиной.

«У нее раньше был муж Витя Митязов, мы все общались. Как только появился Спицын, она сразу со старыми друзьями прекратила связь. Я не сожалею об этом. Мне все равно. Это показывает сущность человека».

Сергей Пенкин также заметил, что добрые люди не меняются. Он признался, что научился чувствовать людей и по глазам видит, кто льстит, а кто говорит правду. Певец подчеркнул, что всегда говорит то, что думает, из-за чего его не любят. Также Сергей Пенкин отметил, что «сейчас на сцене все кому не лень».
Ранее «Рамблер» писал о том, что отец Бузовой призвал Даву к ней вернуться.
Видео дня. Где сейчас певица с мужским голосом из группы “Чи-Ли”
Звёзды , Сергей Пенкин
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