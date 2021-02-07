Сергей Жигунов ответил на слухи о лечении в психиатрической клинике.
Не так давно в СМИ появилась информация о том, что у актера возникли проблемы с ментальным здоровьем, из-за чего он оказался в соответствующем учреждении. В своем Instagram звезда сериала "Моя прекрасная няня" опроверг эти домыслы:
«Дело даже не в том, что никогда не был в психиатрической клинике. Вопрос — как я туда не попал, постоянно читая о себе такие новости. Поздравляю на этот раз @smnewsru с иском».
К своему посту артист прикрепил официальный документ с претензией к оклеветавшему его изданию.
Подписчики Жигунова поспешили поддержать его в комментариях, заявив, что "никто никогда бы не поверил в подобную чушь".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Жигунов рассказал, как лечился от коронавируса в Крыму.