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Жигунов ответил на слухи о лечении в психиатрической клинике 

Мира Маркина 27 минут назад
Жигунов ответил на слухи о лечении в психиатрической клинике
Фото: @zhigunov_sergey
Сергей Жигунов ответил на слухи о лечении в психиатрической клинике.
Не так давно в СМИ появилась информация о том, что у актера возникли проблемы с ментальным здоровьем, из-за чего он оказался в соответствующем учреждении. В своем Instagram звезда сериала "Моя прекрасная няня" опроверг эти домыслы:

«Дело даже не в том, что никогда не был в психиатрической клинике. Вопрос — как я туда не попал, постоянно читая о себе такие новости. Поздравляю на этот раз @smnewsru с иском».

К своему посту артист прикрепил официальный документ с претензией к оклеветавшему его изданию.
Подписчики Жигунова поспешили поддержать его в комментариях, заявив, что "никто никогда бы не поверил в подобную чушь".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Жигунов рассказал, как лечился от коронавируса в Крыму.
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Звёзды , Сергей Жигунов
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