Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Пугачева выделила два миллиона рублей на памятник Шаинскому 

Мира Маркина 2 часа назад
Пугачева выделила два миллиона рублей на памятник Шаинскому
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева выделила два миллиона рублей из личных средств на памятник Владимиру Шаинскому на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ сообщил сын композитора Вячеслав Шаинский.

«Это получилось совершенно случайно. Нет худа без добра. Когда в прессе стали писать, что на могиле отца нет памятника, то Алла Пугачева чисто по-человечески отреагировала. Точная сумма неизвестна, но судя по всему, она дала примерно два миллиона рублей. Если их не хватит, то будет искать еще деньги»,

— рассказал Вячеслав.
Примадонна стала не единственной звездой, которая решила помочь семье музыканта:

«Мы могли поставить памятник только через полтора года. Лев Лещенко помог. Для нас все это стало неожиданно. Была договоренность, что министерство культуры выделит деньги. На Троекуровском кладбище сказали, что сразу ставить памятник нельзя. Земля должна улежаться. А потом в министерстве поменялись люди, и мы уже не стали просить у них помощи»,

— добавил сын Шаинского.
Владимир Шаинский ушел из жизни в декабре 2017 года в США. Ему было 92 года.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пугачева дала дочери Успенской совет для радости в жизни.
Видео дня. Двойники голливудских звезд, найденные в России
Женский форум
Звёзды , Лев Лещенко , Вячеслав Шаинский , Владимир Шаинский , Алла Пугачева , Минкультуры , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение