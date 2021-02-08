Пугачева выделила два миллиона рублей на памятник Шаинскому 

Алла Пугачева выделила два миллиона рублей из личных средств на памятник Владимиру Шаинскому на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ сообщил сын композитора Вячеслав Шаинский.
«Это получилось совершенно случайно. Нет худа без добра. Когда в прессе стали писать, что на могиле отца нет памятника, то Алла Пугачева чисто по-человечески отреагировала. Точная сумма неизвестна, но судя по всему, она дала примерно два миллиона рублей. Если их не хватит, то будет искать еще деньги»,
— рассказал Вячеслав.
Примадонна стала не единственной звездой, которая решила помочь семье музыканта:
«Мы могли поставить памятник только через полтора года. Лев Лещенко помог. Для нас все это стало неожиданно. Была договоренность, что министерство культуры выделит деньги. На Троекуровском кладбище сказали, что сразу ставить памятник нельзя. Земля должна улежаться. А потом в министерстве поменялись люди, и мы уже не стали просить у них помощи»,
— добавил сын Шаинского.
Владимир Шаинский ушел из жизни в декабре 2017 года в США. Ему было 92 года.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пугачева дала дочери Успенской совет для радости в жизни.