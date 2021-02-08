Пугачева выделила два миллиона рублей на памятник Шаинскому 

«Мы могли поставить памятник только через полтора года. Лев Лещенко помог. Для нас все это стало неожиданно. Была договоренность, что министерство культуры выделит деньги. На Троекуровском кладбище сказали, что сразу ставить памятник нельзя. Земля должна улежаться. А потом в министерстве поменялись люди, и мы уже не стали просить у них помощи»,