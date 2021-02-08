«Восемь дней ада»: Пригожин рассказал, как перенес COVID-19 

Иосиф Пригожин рассказал, как перенес COVID-19 в тяжелой форме.
По словам продюсера, с самого начала пандемии он и его жена Валерии крайне серьезно относились ко всем правилам и мерам предосторожности. Позже супруги уехали в Дубай, где чувствовали себя в большей безопасности, чем в России.
Однако на курорте избежать коронавируса звездам не удалось. Валерия перенесла болезнь в легкой форме, а вот у Пригожина появились осложнения:
"В одночасье я стал задыхаться, просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу".
Продюсер рассказал, что его состояние ухудшалось с каждой минутой и вскоре его подключили к кислороду:
"Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пригожин отреагировал на жалобу Шнурова в полицию.