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«Восемь дней ада»: Пригожин рассказал, как перенес COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
«Восемь дней ада»: Пригожин рассказал, как перенес COVID-19
Фото: @prigozhin_iosif
Иосиф Пригожин рассказал, как перенес COVID-19 в тяжелой форме.
По словам продюсера, с самого начала пандемии он и его жена Валерии крайне серьезно относились ко всем правилам и мерам предосторожности. Позже супруги уехали в Дубай, где чувствовали себя в большей безопасности, чем в России.
Однако на курорте избежать коронавируса звездам не удалось. Валерия перенесла болезнь в легкой форме, а вот у Пригожина появились осложнения:

"В одночасье я стал задыхаться, просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу".

Продюсер рассказал, что его состояние ухудшалось с каждой минутой и вскоре его подключили к кислороду:

"Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пригожин отреагировал на жалобу Шнурова в полицию.
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