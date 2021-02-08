«Восемь дней ада»: Пригожин рассказал, как перенес COVID-19 

По словам продюсера, с самого начала пандемии он и его жена Валерии крайне серьезно относились ко всем правилам и мерам предосторожности. Позже супруги уехали в Дубай, где чувствовали себя в большей безопасности, чем в России.

Однако на курорте избежать коронавируса звездам не удалось. Валерия перенесла болезнь в легкой форме, а вот у Пригожина появились осложнения:

"В одночасье я стал задыхаться, просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу".

Продюсер рассказал, что его состояние ухудшалось с каждой минутой и вскоре его подключили к кислороду: