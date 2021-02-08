Многомиллионное наследство Сенчиной распродадут 

Как сообщили в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ, близкие Сенчиной получили в наследство три квартиры в Санкт-Петербурге, место для автомобиля и загородный дом в поселке Солнечное.

Одну из квартир на Пушкарской улице Владимир Андреев уже продал. Загородный двухэтажный коттедж площадью почти 294 квадратных метра третий супруг и сын Людмилы Сенчиной тоже выставили на продажу. Его стоимость — почти 50 миллионов рублей. По словам Андреева, ему сложно находиться в доме, потому что все напоминает об умершей супруге.

Народная артистка скончалась в 2018 году от онкологического заболевания. Ей было 67 лет.