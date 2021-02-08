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Многомиллионное наследство Сенчиной распродадут 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Многомиллионное наследство Сенчиной распродадут
Фото: globallookpress.com
Родственники певицы Людмилы Сенчиной решили распродать ее многомиллионное наследство. Такое решение принял третий супруг народной артистки Владимир Андреев и ее сын от первого брака Вячеслав Тимошин.
Как сообщили в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ, близкие Сенчиной получили в наследство три квартиры в Санкт-Петербурге, место для автомобиля и загородный дом в поселке Солнечное.
Одну из квартир на Пушкарской улице Владимир Андреев уже продал. Загородный двухэтажный коттедж площадью почти 294 квадратных метра третий супруг и сын Людмилы Сенчиной тоже выставили на продажу. Его стоимость — почти 50 миллионов рублей. По словам Андреева, ему сложно находиться в доме, потому что все напоминает об умершей супруге.
Народная артистка скончалась в 2018 году от онкологического заболевания. Ей было 67 лет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Пугачева выделила два миллиона рублей на памятник Шаинскому.
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