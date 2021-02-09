Савичева сравнила лейбл Фадеева с «адским логовом» 

Исполнительница Юлия Савичева сравнила лейбл продюсера Максима Фадеева Malfa с «адским логовом». Об этом сообщает «7 Дней».
Артистка вспомнила, что в какой-то момент продюсер стал отдаляться от ее:
«Я уже не могла позвонить ему и поговорить по душам, рассказать о своей жизни, а порой и о работе. Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла. Я говорю не только об артистах, но и обо всей огромной команде сотрудников компании».
Через некоторое время Фадеев стал предъявлять претензии Савичевой, и в 2018 году певица прекратила сотрудничество с лейблом. Артистка считает, что продюсера против нее настраивали другие работники лейбла.
Несмотря на это, Юлия с теплотой относится к Фадееву, но продюсерский центр называет «адским логовом».
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