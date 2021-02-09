Савичева сравнила лейбл Фадеева с «адским логовом» 

«Я уже не могла позвонить ему и поговорить по душам, рассказать о своей жизни, а порой и о работе. Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла. Я говорю не только об артистах, но и обо всей огромной команде сотрудников компании».