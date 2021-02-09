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Пэрис Хилтон рассказала о пережитом насилии 

Мария Грибова 25 минут назад
Пэрис Хилтон рассказала о пережитом насилии
Фото: РИА Новости
В поддержку законопроекта о прекращении жестокого обращения в образовательных учреждениях Пэрис Хилтон выступила с заявлением, в котором рассказала о пережитом насилии в подростковом возрасте. Об этом сообщает Peopletalk.
Это произошло в школе-интернате Provo Canyon School, куда родители Пэрис отправили ее в 16 лет на 11 месяцев в наказание за ее бесконечные вечеринки.

«Меня зовут Пэрис Хилтон, и я пережила насилие в образовательном учреждении. Сегодня я выступаю от имени сотен тысяч детей, которые в настоящее время находятся в интернатах по всей территории Соединенных Штатов. В течение последних 20 лет мне постоянно снился кошмар, что меня похищают посреди ночи двое незнакомцев, обыскивают и запирают в подсобке. Я ежедневно подвергалась словесному, психологическому и физическому насилию. Я была отрезана от внешнего мира и лишена всех моих прав. Без поставленного диагноза я была вынуждена принимать лекарства, от которых чувствовала слабость и онемение в теле. За мной следили даже тогда, когда я принимала ванну или ходила в душ. Я чувствовала, как они смотрят на мое обнаженное тело — это было унизительно»,

— поделилась Хилтон.
Впервые об этом знаменитость рассказала в документальном фильме This Is Paris, премьера которого состоялась в середине сентября прошлого года на ее YouTube-канале.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Савичева сравнила лейбл Фадеева с «адским логовом».
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