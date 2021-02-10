Как сложилась судьба певицы Ангины после «Фабрики звезд» 

В октябре 2020 года стало известно, что Игошина во второй раз стала матерью. Воспитывавшая сына артистка родила дочь. Имя отца ребенка она держит в секрете.

6/6 В октябре 2020 года стало известно, что Игошина во второй раз стала матерью. Воспитывавшая сына артистка родила дочь. Имя отца ребенка она держит в секрете.

Она решила стать актрисой и с 2013 по 2015 год девушка училась в школе драмы Германа Сидакова, а с 2015 по 2017 год Надя — в Институте имени Щукина.

5/6 Она решила стать актрисой и с 2013 по 2015 год девушка училась в школе драмы Германа Сидакова, а с 2015 по 2017 год Надя — в Институте имени Щукина.

Позже Надежда Игошина попробовала себя в качестве телеведущей — с 2005 по 2007 год Надежда она вела проект «Движок» на телеканале «МузТВ». Однако и эта точка не стала финальной в ее карьере.

4/6 Позже Надежда Игошина попробовала себя в качестве телеведущей — с 2005 по 2007 год Надежда она вела проект «Движок» на телеканале «МузТВ». Однако и эта точка не стала финальной в ее карьере.

Зажигательно танцевавшая Ангина запомнилась поклонникам «Фабрики звезд» благодаря хиту «Кому какое дело». Она регулярно принимала участие в гастролях «фабрикантов», сняла еще один хитовый клип «Болела», в 2004 году записала дебютный альбом и давала собственные концерты.

3/6 Зажигательно танцевавшая Ангина запомнилась поклонникам «Фабрики звезд» благодаря хиту «Кому какое дело». Она регулярно принимала участие в гастролях «фабрикантов», сняла еще один хитовый клип «Болела», в 2004 году записала дебютный альбом и давала собственные концерты.

В 2004 году тогда 16-летняя Надежда Игошина попала в проект мечты для многих начинающих исполнителей — шоу «Фабрика звезд-4».

1/6 В 2004 году тогда 16-летняя Надежда Игошина попала в проект мечты для многих начинающих исполнителей — шоу «Фабрика звезд-4».

В 2004 году тогда 16-летняя Надежда Игошина попала в проект мечты для многих начинающих исполнителей — шоу «Фабрика звезд-4».

Звучный псевдоним Ангина для певицы придумал композитор и продюсер Виктор Дробыш

Зажигательно танцевавшая Ангина запомнилась поклонникам «Фабрики звезд» благодаря хиту «Кому какое дело». Выпускницей проекта воспитанница Дробыша не стала, однако после регулярно принимала участие в гастролях «фабрикантов», сняла еще один хитовый клип «Болела», в 2004 году записала дебютный альбом и давала собственные концерты.

Позже Надежда Игошина попробовала себя в качестве телеведущей — с 2005 по 2007 год Надежда она вела проект «Движок» на телеканале «МузТВ». Однако и эта точка не стала финальной в ее карьере. Она решила стать актрисой и с 2013 по 2015 год девушка училась в школе драмы Германа Сидакова , а с 2015 по 2017 год Надя — в Институте имени Щукина.

После еще нескольких актерских курсов Надежда Игошина получила сразу несколько театральных предложений. В 2016 году она сыграла в спектакле «Черный русский» Максима Диденко , постановках «Простить измену» и «Подлинные истории женщин, мужчин и богов» Елены Греминой в «Театре.Doc».

В кино Игошина впервые оказалась в 2010 году — в эпизодической роли в альманахе «Москва, я люблю тебя!», также снималась в проектах «Конверт», «Команда „Б“, „Последний мент“, „Кухня“, „Русалка. Озеро мертвых“. Одной из последних ролей Надежды Игошиной в кино стала роль русской поэтессы Марины Цветаевой в фильме Федора Петрухина „Кензели“, вышедшем в 2020 году.

В октябре 2020 года стало известно, что Игошина во второй раз стала матерью. Воспитывавшая сына артистка родила дочь. Имя отца ребенка она держит в секрете.