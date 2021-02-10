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Как сложилась судьба певицы Ангины после «Фабрики звезд» 

WMJ.ru 3 часа назад
Звучный псевдоним Ангина для певицы придумал композитор и продюсер Виктор Дробыш.
В 2004 году тогда 16-летняя Надежда Игошина попала в проект мечты для многих начинающих исполнителей — шоу «Фабрика звезд-4».
1/6  В 2004 году тогда 16-летняя Надежда Игошина попала в проект мечты для многих начинающих исполнителей — шоу «Фабрика звезд-4».
Фото: YouTube, скриншот
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Звучный псевдоним Ангина для певицы придумал композитор и продюсер Виктор Дробыш.
2/6  Звучный псевдоним Ангина для певицы придумал композитор и продюсер Виктор Дробыш.
Фото: Instagram
Зажигательно танцевавшая Ангина запомнилась поклонникам «Фабрики звезд» благодаря хиту «Кому какое дело». Она регулярно принимала участие в гастролях «фабрикантов», сняла еще один хитовый клип «Болела», в 2004 году записала дебютный альбом и давала собственные концерты.
3/6  Зажигательно танцевавшая Ангина запомнилась поклонникам «Фабрики звезд» благодаря хиту «Кому какое дело». Она регулярно принимала участие в гастролях «фабрикантов», сняла еще один хитовый клип «Болела», в 2004 году записала дебютный альбом и давала собственные концерты.
Фото: Instagram
Позже Надежда Игошина попробовала себя в качестве телеведущей — с 2005 по 2007 год Надежда она вела проект «Движок» на телеканале «МузТВ». Однако и эта точка не стала финальной в ее карьере.
4/6  Позже Надежда Игошина попробовала себя в качестве телеведущей — с 2005 по 2007 год Надежда она вела проект «Движок» на телеканале «МузТВ». Однако и эта точка не стала финальной в ее карьере.
Фото: Instagram
Она решила стать актрисой и с 2013 по 2015 год девушка училась в школе драмы Германа Сидакова, а с 2015 по 2017 год Надя — в Институте имени Щукина.
5/6  Она решила стать актрисой и с 2013 по 2015 год девушка училась в школе драмы Германа Сидакова, а с 2015 по 2017 год Надя — в Институте имени Щукина.
Фото: Instagram
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В октябре 2020 года стало известно, что Игошина во второй раз стала матерью. Воспитывавшая сына артистка родила дочь. Имя отца ребенка она держит в секрете.
6/6  В октябре 2020 года стало известно, что Игошина во второй раз стала матерью. Воспитывавшая сына артистка родила дочь. Имя отца ребенка она держит в секрете.
Фото: Instagram
В 2004 году тогда 16-летняя Надежда Игошина попала в проект мечты для многих начинающих исполнителей — шоу «Фабрика звезд-4».
Звучный псевдоним Ангина для певицы придумал композитор и продюсер Виктор Дробыш.
Зажигательно танцевавшая Ангина запомнилась поклонникам «Фабрики звезд» благодаря хиту «Кому какое дело». Выпускницей проекта воспитанница Дробыша не стала, однако после регулярно принимала участие в гастролях «фабрикантов», сняла еще один хитовый клип «Болела», в 2004 году записала дебютный альбом и давала собственные концерты.
Позже Надежда Игошина попробовала себя в качестве телеведущей — с 2005 по 2007 год Надежда она вела проект «Движок» на телеканале «МузТВ». Однако и эта точка не стала финальной в ее карьере. Она решила стать актрисой и с 2013 по 2015 год девушка училась в школе драмы Германа Сидакова, а с 2015 по 2017 год Надя — в Институте имени Щукина.
После еще нескольких актерских курсов Надежда Игошина получила сразу несколько театральных предложений. В 2016 году она сыграла в спектакле «Черный русский» Максима Диденко, постановках «Простить измену» и «Подлинные истории женщин, мужчин и богов» Елены Греминой в «Театре.Doc».
В кино Игошина впервые оказалась в 2010 году — в эпизодической роли в альманахе «Москва, я люблю тебя!», также снималась в проектах «Конверт», «Команда „Б“, „Последний мент“, „Кухня“, „Русалка. Озеро мертвых“. Одной из последних ролей Надежды Игошиной в кино стала роль русской поэтессы Марины Цветаевой в фильме Федора Петрухина „Кензели“, вышедшем в 2020 году.
В октябре 2020 года стало известно, что Игошина во второй раз стала матерью. Воспитывавшая сына артистка родила дочь. Имя отца ребенка она держит в секрете.
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Звёзды , Фото , Надежда Игошина , Герман Сидаков , Максим Диденко , Марина Цветаева , Виктор Дробыш , Федор Петрухин
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