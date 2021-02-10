Цыганова выступила против сноса памятника Кругу в Твери 

По словам артистки, ее удивило адресованное президенту письмо, так как памятник певцу на бульваре Радищева является одной из главных достопримечательностей региона.

"Творчество Михаила Круга — это песни о тяжелой жизни простых людей, о сложных временах, которые прошла наша страна. В школах не зря существуют такие предметы как история и литература, они хранят код нации, объясняют, что такое жизнь, и как в ней ориентироваться", — написала певица.

Она призвала подписчиков не забывать об истории страны, частью которой является Круг:

"Странно, что находятся люди, которые хотят сделать так, чтоб мы отказались от части нашей жизни. Если мы забудем наши войны и победы, наши мечты и ошибки — что у нас останется? И кем мы будем?"

Снести памятник Михаилу Кругу предложили в феврале этого года. Как объяснил житель Твери, написавший письмо, место, где находится мемориал является "точкой притяжения для шабашей любителей блатных песен".