Цыганова выступила против сноса памятника Кругу в Твери 

Певица Вика Цыганова прокомментировала предложение ветерана МВД снести памятник Михаилу Кругу в Твери. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По словам артистки, ее удивило адресованное президенту письмо, так как памятник певцу на бульваре Радищева является одной из главных достопримечательностей региона.
"Творчество Михаила Круга — это песни о тяжелой жизни простых людей, о сложных временах, которые прошла наша страна. В школах не зря существуют такие предметы как история и литература, они хранят код нации, объясняют, что такое жизнь, и как в ней ориентироваться", — написала певица.
Она призвала подписчиков не забывать об истории страны, частью которой является Круг:
"Странно, что находятся люди, которые хотят сделать так, чтоб мы отказались от части нашей жизни. Если мы забудем наши войны и победы, наши мечты и ошибки — что у нас останется? И кем мы будем?"
Снести памятник Михаилу Кругу предложили в феврале этого года. Как объяснил житель Твери, написавший письмо, место, где находится мемориал является "точкой притяжения для шабашей любителей блатных песен".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Соседов призвал выгнать Максакову из России.