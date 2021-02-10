Бородина и Бузова осудили содержанок 

В новом выпуске передачи "Бородина против Бузовой" телеведущие обсудили с экспертами женщин, которые живут с мужчинами ради денег.
Ольга Бузова и Ксения Бородина резко высказались о подобном образе жизни и осудили содержанок. По их мнению, главное в отношениях — чувства, и нельзя, не работая, прийти к шикарной жизни.
Однако некоторые приглашенные гости не согласились с позицией телеведущих. Женский коуч Юлия Печерская заявила, что нельзя спать с мужчиной, у которого зарплата меньше 50 тысяч рублей.
Также свое мнение высказали блогер и основательница "Школы содержанок" Елена Филитович, радиоведущая Алла Довлатова и психолог Константин Саркисян.
Ранее "Рамблер" сообщал, что отец Бузовой призвал Даву к ней вернуться.