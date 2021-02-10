Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Бородина и Бузова осудили содержанок 

Анна Арсеньева 36 минут назад
Бородина и Бузова осудили содержанок
Фото: @borodylia
В новом выпуске передачи "Бородина против Бузовой" телеведущие обсудили с экспертами женщин, которые живут с мужчинами ради денег.
Ольга Бузова и Ксения Бородина резко высказались о подобном образе жизни и осудили содержанок. По их мнению, главное в отношениях — чувства, и нельзя, не работая, прийти к шикарной жизни.
Однако некоторые приглашенные гости не согласились с позицией телеведущих. Женский коуч Юлия Печерская заявила, что нельзя спать с мужчиной, у которого зарплата меньше 50 тысяч рублей.
Также свое мнение высказали блогер и основательница "Школы содержанок" Елена Филитович, радиоведущая Алла Довлатова и психолог Константин Саркисян.
Ранее "Рамблер" сообщал, что отец Бузовой призвал Даву к ней вернуться.
Видео дня. Как королева красоты стала посудомойщицей
Звёзды , Юлия Печерская , Алла Довлатова , Ксения Бородина , Константин Саркисян , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение