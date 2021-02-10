Бородина и Бузова осудили содержанок 

В новом выпуске передачи " Бородина против Бузовой " телеведущие обсудили с экспертами женщин, которые живут с мужчинами ради денег.

Ольга Бузова и Ксения Бородина резко высказались о подобном образе жизни и осудили содержанок. По их мнению, главное в отношениях — чувства, и нельзя, не работая, прийти к шикарной жизни.