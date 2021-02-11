Дочь Успенской рассказала о примирении с матерью

«Я понимаю, что она моя мать, важный для меня человек. Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее меня. Не чувствую себя счастливой по ряду обстоятельств. По-настоящему счастлива я была, наверное, только в школе»,