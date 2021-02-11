Дочь Успенской рассказала о примирении с матерью

Дочь артистки Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что возобновила общение с мамой. Этим она поделилась в эфире шоу «Док-ток» на Первом канале по видеосвязи из США.
«Я понимаю, что она моя мать, важный для меня человек. Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее меня. Не чувствую себя счастливой по ряду обстоятельств. По-настоящему счастлива я была, наверное, только в школе»,
— призналась Плаксина.
По словам Плаксиной, о карьере певицы она не думает. Ей куда ближе по душе живопись — Татьяна рисует картины.
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