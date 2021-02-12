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Алису Фрейндлих выписали из больницы 

Мария Грибова 2 часа назад
Алису Фрейндлих выписали из больницы
Фото: РИА Новости
В конце декабря прошлого года звезда театра и кино Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом. На протяжении полутора месяцев врачи боролись за жизнь актрисы, и 12 февраля ее выписали домой. Об этом рассказала директор Большого драматического театра имени Товстоногова Татьяна Архипова в беседе с ТАСС.

«И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу»,

— отметила Татьяна.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Лолита высказалась о шестом замужестве.
Видео дня. Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды , Татьяна Архипова , Алиса Фрейндлих , ИТАР-ТАСС
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