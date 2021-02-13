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«Он стал моим первым мужем»: Большова рассказала, как вышла за брата 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Актриса Анна Большова рассказала, как вышла замуж за своего сводного брата Антона Канаева. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Антон Канаев — сын второй жены отца актрисы Анны Евгеньевны Большовой.

«Кровных связей нет, он стал моим первым мужем, прожили вместе несколько лет. Поженились, как только ему исполнилось 18. Он на семь лет младше», — вспомнила артистка.

Супруги развелись из-за того, что Канаев изменял Большовой. Они были в браке четыре года. По словам актрисы, их с мужем ничего не объединяло. Она хотела детей, а он был против.
Вторым супругом Анны Большовой стал стал художник Александр Макаренко. В 2008 году у них родился сын Даниил, но вскоре пара развелась.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лолита высказалась о шестом замужестве.
Звёзды , Видео , Анна Большова , Александр Макаренко
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