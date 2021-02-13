«Он стал моим первым мужем»: Большова рассказала, как вышла за брата 

Антон Канаев — сын второй жены отца актрисы Анны Евгеньевны Большовой.

«Кровных связей нет, он стал моим первым мужем, прожили вместе несколько лет. Поженились, как только ему исполнилось 18. Он на семь лет младше», — вспомнила артистка.

Супруги развелись из-за того, что Канаев изменял Большовой. Они были в браке четыре года. По словам актрисы, их с мужем ничего не объединяло. Она хотела детей, а он был против.