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«Мы много платим за коммуналку»: Галкин рассказал о расходах на замок 

Полина Алферова 1 час назад
Галкин рассказал, как экономит электричество в своем замке
Фото: Globallookpress.com
В эфире «Вечернего Урганта» шоумен Максим Галкин признался, что коммунальные платежи за замок в деревне Грязь обходятся ему и Алле Пугачевой в круглую сумму.

«Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим».

Также шоумен не стал скрывать тот факт, что он старается экономить, в том числе и на электроэнергии. Например, в огромной люстре горят лампочки мощностью всего в десять ватт. Подсветка также работает на минимальной мощности.
Ранее «Рамблер» писал, что Светлаков рассказал о детях богачей.
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