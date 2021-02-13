Галкин рассказал, как экономит электричество в своем замке

«Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим».

Также шоумен не стал скрывать тот факт, что он старается экономить, в том числе и на электроэнергии. Например, в огромной люстре горят лампочки мощностью всего в десять ватт. Подсветка также работает на минимальной мощности.