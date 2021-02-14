Константин Ивлев женился на молодой возлюбленной

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Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев и его возлюбленная Лера Куденкова сыграли свадьбу. Для этого они выбрали самый романтичный день в году — 14 февраля. Регистрация прошла в Дворце бракосочетания №1.

@lera_kudenkova

Куденкова опубликовала в сториз своего профиля Instagram фотографию с церемонии бракосочетания.

А накануне Лера показала торжественный снимок с девичника. Девушка сидит в окружении своих подруг и празднует предстоящее замужество.

@lera_kudenkova

Напомним, летом 2020-го Константин Ивлев развелся с предыдущей женой после 20 лет брака.