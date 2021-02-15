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Безрукова объяснила, почему у ее сына нет могилы 

Мира Маркина 1 час назад
Безрукова объяснила, почему у ее сына нет могилы
Фото: @irina_bezrukova_official
Ирина Безрукова объяснила, почему у ее сына Андрея Ливанова нет могилы.
Молодой человек скончался в 2015 году. Ему было 25 лет. Ливанова нашли с проломленной головой в собственной ванной. По официальной версии, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
О том, где похоронен Андрей, никто никогда не слышал. На шоу "Однажды…" на телеканале НТВ актриса рассказала, что могилы у ее сына нет:

"Сын говорил, что человечество растет с такой большой скоростью, что скоро весь мир превратится в одно большое кладбище, зачем захламлять планету. Есть разные традиции, когда тела предавались огню и потом уходили в природу. Я просто выполнила его волю".

Прах Ливанова над карельским озером развеял его отец, первый муж Ирины Игорь Ливанов: в это место они мечтали отправиться на рыбалку. Безрукова также призналась, что не посещает кладбище в Ростове-на-Дону, где похоронены ее близкие. Актриса убеждена, — в этом нет смысла, ведь там уже нет душ людей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Киркоров рассказал, что Пригожин был на волоске от смерти.
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Звёзды , Андрей Ливанов , Ирина Безрукова , Игорь Ливанов , НТВ
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