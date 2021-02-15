Безрукова объяснила, почему у ее сына нет могилы 

Молодой человек скончался в 2015 году. Ему было 25 лет. Ливанова нашли с проломленной головой в собственной ванной. По официальной версии, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

О том, где похоронен Андрей, никто никогда не слышал. На шоу "Однажды…" на телеканале НТВ актриса рассказала, что могилы у ее сына нет:

"Сын говорил, что человечество растет с такой большой скоростью, что скоро весь мир превратится в одно большое кладбище, зачем захламлять планету. Есть разные традиции, когда тела предавались огню и потом уходили в природу. Я просто выполнила его волю".