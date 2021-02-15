СМИ раскрыли личность нового возлюбленного Самбурской 

В социальных сетях Настасьи Самбурской постоянно фигурирует некий мужчина, лицо которого она не показывает. Издание Super узнало, с кем встречается актриса.
Возлюбленным Самбурской оказался 39-летний бизнес-коуч Илья Бурмистров. Мужчина занимался маркетплейсами и закупками для модных брендов. Сейчас он владеет небольшой компанией и читает лекции в школе бизнеса.
Впервые пару заметили вместе в декабре в ресторане Sartoria Lamberti. Они вместе ездили на Мальдивы, а после возвращения домой Бурмистров встречал актрису после спектакля "Охота на мужчин" у черного хода театра.
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