СМИ раскрыли личность нового возлюбленного Самбурской 

Возлюбленным Самбурской оказался 39-летний бизнес-коуч Илья Бурмистров. Мужчина занимался маркетплейсами и закупками для модных брендов. Сейчас он владеет небольшой компанией и читает лекции в школе бизнеса.

Впервые пару заметили вместе в декабре в ресторане Sartoria Lamberti. Они вместе ездили на Мальдивы, а после возвращения домой Бурмистров встречал актрису после спектакля "Охота на мужчин" у черного хода театра.